Bluetoothoordoppen Round-up

Het is alweer een tijdje geleden dat we een round-up van bluetoothoordoppen hebben gepubliceerd. We bekeken destijds drie prijsklassen, beginnend met de prijsklasse ten noorden van 100 euro. Vervolgens keken we naar goedkope draadloze oordoppen op de westerse markt, om tot slot de allergoedkoopste oordopjes te testen die in China verkrijgbaar waren. Alle drie de artikelen werden goed gelezen, maar enigszins tot onze verrassing was de duurdere categorie het populairst.

Dat is een van de redenen om in deze round-up te kijken naar de prijscategorie van zo'n 100 tot 150 euro, naar ons idee voor velen nog een behapbaar bedrag als je er iets goeds voor terugkrijgt. Bovendien is het een mooie prijsklasse om een alternatief voor de populaire AirPods Pro en reguliere AirPods (2019) te vinden, in het bijzonder als je een Android-toestel gebruikt.

We hebben de prijzen van de diverse draadloze oordoppen wat kunnen verdelen, waardoor er hopelijk voor elk wat wils is. We beginnen bij de Huawei FreeBuds 3i, die opvallen door hun schappelijke prijs van rond de 100 euro op het moment van schrijven, in combinatie met active noise cancelling. Die functie vind je op de duurdere twee oordoppen in deze test niet eens terug.

De Samsung Galaxy Buds+ kosten rond de 125 euro en vallen op door hun lange accuduur volgens de specificaties. Ze hebben een tweewegspeakersysteem, hebben drie microfoons voor onder meer het wegfilteren van omgevingsgeluid en zijn populair in de Pricewatch. Dat komt misschien wel doordat relatief veel mensen een bijpassende Galaxy-smartphone hebben, die de dopjes ook meer functionaliteit geven.

De Jabra Elite 75t-dopjes zitten nog een prijsklasse hoger en kosten nu rond de 155 euro. Deze bluetoothoordoppen zijn een stukje beter bestand tegen water, zeker als je de op andere vlakken gelijke Jabra Elite Active 75t koopt, hoewel die nog een paar tientjes duurder zijn. We horen verder goede verhalen over de geluidskwaliteit en functionaliteit van deze oordoppen. De Jabra Elite 75t hebben zelfs vier microfoons. Daarmee zouden ze windruis goed kunnen filteren en uitgaande gesprekken goed verstaanbaar maken.

Deze oordoppen zijn wat ons betreft dus allemaal om hun eigen redenen interessant. In dit artikel beschrijven we wat je meer krijgt als je meer uitgeeft, als dat tenminste zo is. Daarnaast duiden we vooral de verschillen en testen we de kwaliteit. Ook hebben we de accuduur weer getest en nemen we de functionaliteit van de oordoppen door. En hoe zit het met het draagcomfort? Je leest het op de volgende pagina's.