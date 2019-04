Apple gooide in 2016 de knuppel in het hoenderhok door een telefoon zonder audio-uitgang op de markt te brengen. Een smartphone kon best zonder die uitgang, vond men in Cupertino. Audio moest voortaan maar via bluetooth worden verstuurd. Het leidde - en leidt nog steeds - tot veel discussie, en lang niet alle fabrikanten volgen het voorbeeld van Apple. Het weglaten van een fysieke audio-aansluiting was echter wel goed voor de verkoop van bluetooth-apparatuur. Niet in het minst voor de AirPods van Apple zelf, die een ongekend succes werden. De AirPods zijn echter alweer twee jaar op de markt. Het is dus de hoogste tijd voor een nieuwe versie, want de concurrentie heeft niet stilgezeten. Die nieuwe versie kreeg uiteraard niet de naam 'AirPods 2'. Dat zou te gemakkelijk zijn. Apple grijpt gewoon weer terug naar de naam AirPods. Omdat we niet ontkomen aan een vergelijking tussen beide versies houden we het in de rest van dit artikel echter op AirPods 1 en AirPods 2.

Apple houdt niet alleen de naam in stand, ook het uiterlijk van de nieuwe versie is vrijwel gelijk aan dat van de oude. Als je de twee naast elkaar legt, is het even zoeken naar de verschillen. Die zijn er echter wel degelijk. Niet bij de oordoppen zelf, die ogen exact gelijk, maar wel bij de Charging Case. Het knopje op de rug van de kast, dat dient om de AirPods aan een bron te koppelen, is iets hoger geplaatst. De voornaamste verandering is echter de rgb-led die in de Charging Case is ingebouwd. Deze zat onder het klepje en is nu terug te vinden op de voorkant van het kastje. Dat is handig, want zo kun je zien of de case wordt opgeladen zonder het klepje te openen. De led functioneert verder hetzelfde en is ook nog net zo klein als voorheen.

Weegschaal

Wie meer verschillen wil vinden, moet de weegschaal erbij pakken. De beide oordoppen zijn precies even zwaar als hun voorgangers, maar de case is een paar gram zwaarder. Waarschijnlijk komt dat doordat de nieuwe versie van de case draadloos is op te laden, wat betekent dat er een spoel in moet zitten. Daarmee hebben we meteen een groot voordeel van de AirPods 2 te pakken, want je kunt de case nu op een willekeurige Qi-lader leggen om hem van vers sap te voorzien. Dat moet een lader van een ander merk zijn, en dat zal voorlopig ook zo blijven. Apple kondigde een paar weken geleden namelijk aan dat het de draadloze AirPower-oplader heeft geschrapt.

Draadloos opladen duurt wel langer. Gelukkig levert Apple een snoertje mee, zodat je de case ook gewoon bedraad op kunt laden. In dat laatste geval duurt het twee uur voordat hij vol is. Draadloos kost het drie uur. Met de introductie van de iPad Pro uit 2018 leek het er even op dat Apple over zou stappen naar usb-c, maar de nieuwe AirPods hebben weer een Lightning-aansluiting. Apple levert enkel een kabel mee, geen lader.

De batterij van de case is hetzelfde gebleven, je moet het dus met 398 mAh doen. Dat lijkt weinig, maar in de praktijk blijkt het ruim voldoende. Je kunt er de oordoppen een paar keer mee opladen. Er lijkt op dit vlak niets veranderd, maar dat is niet helemaal waar. Apple claimt dat de batterij van de oordoppen even lang mee gaat als je naar muziek luistert, maar een stuk beter presteert als je de AirPods gebruikt om mee te communiceren. Waar je met de oude AirPods twee uur kon praten, houden de nieuwe dat volgens de fabrikant drie uur vol. Dat laatste hebben we niet uitgeprobeerd, maar we hebben wel getest hoe lang de AirPods muziek af kunnen spelen. Op maximaal volume houden de nieuwe AirPods het iets langer dan drie uur vol, en dat is precies even lang als we gemeten hebben bij de eerste editie. Bij een lager volume houden de oordoppen het vier uur of langer vol. Daarmee is de batterijduur nog steeds een zwak punt van de AirPods. Concurrerende oordoppen gaan langer mee, al hebben die lang niet allemaal een Charging Case.