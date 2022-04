Vlak voor de jaarwisseling plaatsten we twee noisecancelling hoofdtelefoons tegenover elkaar. Het waren niet de minste: de Sony WH-1000XM3 en de Bose NC700, de opvolgers van de onbetwiste toppers van de afgelopen jaren, maar er is natuurlijk meer dan die twee grote spelers. De concurrentie heeft niet stilgezeten. Sinds Sony en Bose hun topmodellen op de markt hebben gebracht, hebben ook hun concurrenten nieuwe modellen gepresenteerd. Daarvan gaan we er hier een aantal onder de loep nemen, naast een andere van Sony. We gaan zeven noisecancelling hoofdtelefoons tegen elkaar afzetten om te kijken of er een goed alternatief is voor de twee topmodellen uit de vorige test.

We leggen de N700NC van AKG, de ATH-ANC900BT van Audio-Technica, de PX7 van Bowers & Wilkins, de Exodus ANC van Marley, de Monitor II ANC van Marshall en de PXC 550-II van Sennheiser naast elkaar, en leggen daar de WH-H910N van Sony naast. Die laatste is de goedkopere variant van de WH-1000XM3 en het is interessant om te zien hoeveel je inlevert als je een goedkoper model koopt. Het zijn allemaal modellen die wat prijs betreft enigszins vergelijkbaar zijn. De Exodus ANC van Marley is met een prijs van net meer dan 200 euro de goedkoopste in de test; Bowers & Wilkins vraagt voor de PX7 nog net geen 350 euro en dat is daarmee de duurste van de geteste modellen. Goedkopere modellen van andere fabrikanten hebben we buiten de test gelaten.

Hoe we hebben getest

Zoals gebruikelijk hebben we de zeven hoofdtelefoons door onze testopstelling gehaald om te meten hoe goed de geluidsweergave en de noisecancelling zijn, en om te meten hoe groot de harmonische vervorming van de verschillende modellen is. Uiteraard hebben we de modellen ook aan een uitgebreide praktijktest onderworpen, want er valt genoeg over een hoofdtelefoon te vertellen dat niet in een grafiek te vangen is. We hebben de zeven hoofdtelefoons vooral gekoppeld aan verschillende apparaten: een Windows-laptop, een Android-telefoon en een iPad, waarmee we niet alleen verschillende gebruiksscenario's proberen te testen, maar ook verschillende besturingssystemen. We hebben daarvoor weer vooral onze eigen verzameling testmuziek gebruikt, nummers in een veelvoud aan stijlen die we allemaal in flac-formaat proberen te beluisteren. Dat gaat goed op een laptop en in Android, maar lastig op de iPhone of iPad, aangezien die geen flac ondersteunen. We hebben de bestanden daarom omgezet naar aac.

Verder hebben we een creatieve oplossing moeten bedenken voor het testen van noisecancelling in de praktijk. Onze labtest zegt veel, maar daar willen we praktijkervaring tegenover zetten. Normaal gesproken proberen we de hoofdtelefoons uit in trein en vliegtuig, maar dat zat er in de afgelopen weken niet in. Daarom hebben we een list verzonnen. Op internet zwerven diverse bestanden met het geluid van een vliegtuigcabine. Die hebben we tegelijkertijd afgespeeld via twee speakers. De een met een wat hoger, de ander met een lager geluid, en in die herrie hebben we de zeven hoofdtelefoons geprobeerd.