Handleiding bevestigt dat Sony WH-1000XM4 geen aptX-codecs ondersteunt

Sony's aankomende WH-1000XM4-headset krijgt naar alle waarschijnlijkheid geen ondersteuning voor Qualcomms aptX- en aptX-HD-codecs. In de gepubliceerde gebruiksaanwijzing van de koptelefoon ontbreekt de ondersteuning daarvoor.

De Amerikaanse telecomwaakhond FCC heeft onder andere foto's en de gebruiksaanwijzing van de koptelefoon gepubliceerd. Die is niet voor iedereen in te zien, maar de pdf is hier te vinden.

In de handleiding is te zien welke codecs de WH-1000XM4 ondersteunt. Dat zijn alleen aac, ldac en sbc, maar geen aptX en aptX-codecs. Dat zijn codecs van Qualcomm, maar Sony is voor de XM4 overgestapt naar chips van MediaTek, stelt The Walkman Blog.

In de handleiding is ook te zien hoe de XM4 ldac ondersteunt tot 96Khz met een bitrate van 990Kbit/s. In eerdere geruchten verscheen de informatie al dat de XM4 DSEE Extreme ondersteunt, Sony's eigen technologie voor het upscalen van gecomprimeerde audio.

Sony heeft de opvolger van de populaire WH-1000XM3 nog niet officieel aangekondigd. Naar verwachting gebeurt dat ergens de komende dagen.