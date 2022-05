Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen uitspraak over uitrol van 5g

De stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep over de uitspraak rondom het opzetten van het 5g-netwerk. De voorzieningenrechter concludeerde dat de Nederlandse Staat door mag gaan met 5g, maar Stop5GNL vindt dat de rechter daarbij te veel naar de industrie luistert.

De stichting heeft het beroep vorige week ingediend. De stichting is het niet eens met de uitspraak van de rechter. Die concludeerde eind mei in een kort geding dat de Nederlandse Staat mag doorgaan met de voorbereidingen voor 5g. De stichting had het kort geding aangespannen omdat deze vond dat de Staat de gezondheidsrisico's niet goed in kaart bracht.

Volgens de stichting keek de rechter te veel naar wat gezondheidsinstituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM hier over verklaarden. Stop5GNL zegt dat die 'oogkleppen op hebben'. Ook zouden die organisaties zich baseren op richtlijnen van een organisatie die verbonden is met de telecomindustrie.

De rechter concludeerde eerder dat de overheid zich aan de richtlijnen houdt bij de uitrol van 5g. De stichting Stop5GNL vindt echter dat er ondanks die richtlijnen nog steeds gezondheidsrisico's bestaan. De stichting wil dat de Nederlandse Staat aantoont dat er geen reële en ernstige gezondheidsrisico's aan 5g zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep precies plaatsvindt.