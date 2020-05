Stichting Stop5GNL verliest rechtszaak tegen Nederlandse staat

De Rechtbank in Den Haag ziet geen reden om de staat een verbod op te leggen voor het faciliteren van 5g in Nederland. De rechter heeft de argumenten van stichting Stop5GNL verworpen. Volgens de uitspraak zijn er voldoende waarborgen.

De stichting spande een kort geding aan en eiste daarin dat de Nederlandse staat de uitrol van 5g pas toestaat als volkomen duidelijk is dat de technologie geen gezondheidsschade toebrengt. In de uitspraak concludeert de voorzieningenrechter dat niet van de staat verwacht kan worden om bewijs te leveren dat er geen enkel negatief effect is. De rechter wijst de vorderingen van Stop5GNL af en de stichting moet de proceskosten betalen.

Volgens de rechter hanteert de Nederlandse staat voldoende waarborgen bij de invoering van 5g. Zo worden de stralingslimieten geregeld gecontroleerd, worden nieuwe onderzoeken gedaan en zal de staat ingrijpen als blootstellingslimieten worden overschreden. Ook als blijkt dat er gezondheidsrisico's zijn onder die limieten, zal de staat ingrijpen. Daarmee oordeelt de rechtbank dat de invoer van 5g niet volstrekt onomkeerbaar is.

De staat baseert zich met name op gegevens van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Stichting Stop5GNL trok de onafhankelijkheid van Icnirp in twijfel, en claimt dat de instantie verouderde richtlijnen gebruikt en alleen thermische effecten van straling onderzoekt. De rechter is het daar niet mee eens. Volgens de uitspraak zijn de richtlijnen onlangs nog aangepast en worden tal van effecten onderzocht.

Volgens de rechter stemt de staat zijn werkwijze af op rapporten die deugdelijk tot stand zijn gekomen en is niet gebleken dat er onderzoeken worden genegeerd, iets dat de stichting claimt. De volledige uitspraak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl.