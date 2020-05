Realme kondigt goedkope smartwatch en televisies aan

Oppo-zusterbedrijf realme heeft in India een smartwatch en meerdere televisies aangekondigd. Het horloge heeft dezelfde functionaliteit als het eerder uitgebrachte fitnessbandje van realme, maar heeft een groter scherm. De tv's draaien Android TV en komen uit in maten van 32" en 43".

De realme Watch heeft een 1,4"-lcd met een resolutie van 320x320 pixels dat is afgewerkt met Gorilla Glass 3. Het horloge is waterbestendig volgens de ip68-rating en heeft een 160mAh-accu. Het horloge is voorzien van een hartslagmeter en een zuurstofsaturatiemeter en kan gebruikt worden voor sleep tracking. Er zijn veertien sportmodi beschikbaar voor het bijhouden van activiteiten.

Realme verkoopt het horloge vanaf 5 juni in India, voor 3999 roepies. Omgerekend is dat zo'n 48 euro. Of en wanneer de smartwatch uitkomt in Europa, is nog niet bekend. Realme verkoopt een deel van zijn smartphones wel in Europa, meestal verschijnen die een aantal weken of maanden later dan in India.

De smartwach werd aangekondigd via een livestream en daarin presenteerde realme ook twee tv's voor de Indiase markt. Het gaat om een 32"-model met 720p-resolutie en een 43"-variant met 1080p-resolutie. De tv's ondersteunen hdr10 en hlg en halen een helderheid van 400cd/m2. Realme voorziet de tv's van een MediaTek-quadcore-soc, 1GB ram en 8GB flashopslag.

Beide tv's draaien op Android TV en hebben ondersteuning voor Google Assistent en Chromecast ingebouwd. Vanaf 2 juni zijn de tv's te koop in India, voor 12.999 en 21.999 roepies. Omgerekend is dat zo'n 157 en 267 euro.

Verder presenteert realme de Buds Air Neo. Dat zijn draadloze oortjes in de stijl van Apples AirPods. De verkoop begint in India direct voor 2999 roepies, omgerekend zo'n 36 euro. Realme is als dochterbedrijf van het Chinese BBK Electronics gelieerd aan onder meer Oppo, Vivo en OnePlus.