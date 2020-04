Realme 6-smartphone met 90Hz-scherm verschijnt in Europa voor 230 euro

Realme brengt zijn realme 6-smartphone uit in Europa. De goedkoopste versie, met 4GB ram en 64GB flashopslag, kost 230 euro. De versie met 8GB ram en 128GB opslag kost 300 euro. De realme 6 Pro komt vooralsnog niet naar Europa.

De realme 6 is vanaf dinsdag te bestellen via de Europese realme-site en retailers waaronder Amazon. Vanaf 6 april wordt het toestel geleverd. Realme kondigde het toestel begin deze maand aan in India. Daar is ook een Pro-versie met een extra camera en een Snapdragon-soc te koop. Die versie komt vooralsnog niet naar Europa.

In de realme 6 zit een MediaTek Helio 90T-soc, die wordt op 12nm gemaakt en heeft acht cores die op 2GHz draaien. Voor de primaire camera gebruikt realme de Samsung GW1-sensor. Dat is een relatief grote 1/1,72"-sensor met een oppervlak van rond 40 vierkante millimeter, een 64-megapixelresolutie en een quadbayerfilter. De sensor combineert vier pixels om betere foto's te maken bij weinig licht. Dat resulteert in 16-megapixelfoto's.

Verder heeft de realme 6 een ultragroothoekcamera, een macrocamera en een dieptesensor. Het 6,5"-lcd heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. In de telefoon zit een 4300mAh-accu en die kan met 30W worden opgeladen. Het toestel draait de realme UI, gebaseerd op Android 10.

Realme brengt ook de realme 6i naar Europa. Dat toestel heeft een Helio G80-soc, vier camera's aan de achterkant en een 5000mAh-accu. Het 6,5"-lcd heeft een resolutie van 1600x720 pixels. De telefoon heeft 4GB ram en 128GB flashopslag en kost 200 euro. Ook komt de realme C3 uit, een budgetmodel van 160 euro met drie camera's, een 6,5"-lcd en een Helio G70-soc.

realme 6