Realme brengt X50-smartphone met 5g en 120Hz-scherm uit voor 349 euro

Realme heeft zijn X50 5g-smartphone uitgebracht in Europa. Het toestel heeft een Snapdragon 765G-soc van Qualcomm en ondersteunt 5g op sub-6GHz-frequenties. De smartphone kost 349 euro en heeft 128GB opslag en 6GB geheugen.

De Realme X50 heeft een 6,57"-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels. Dat komt neer op een beeldverhouding van 20:9. het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz en is afgewerkt met Gorilla Glass 5 van Corning. De telefoon heeft afmetingen van 163,8x75,8mm, is 8,9mm dik en weegt 202 gram. Realme verkoopt in Europa momenteel één uitvoering van de telefoon, met 6GB geheugen en 128GB aan opslagcapaciteit. Wel levert het bedrijf twee verschillende kleuren: blauw en groen.

Het toestel maakt gebruik van een Snapdragon 765G-soc. Deze beschikt over twee Cortex-A76-cores op 2,4GHz en zes Cortex-A55-varianten. De gpu is een Adreno 620. De chip is gemaakt op een 7nm-procedé. Deze chip ondersteunt eveneens 5g dankzij de geïntegreerde X52-modem. De Realme X50 lijkt alleen 5g op sub-6GHz-frequenties te ondersteunen, afgaande op de ondersteunde frequentiebanden die op de productpagina van de telefoon staan.

De smartphone heeft een accucapaciteit van 4200mAh en wordt geleverd met een 30W-snellader. Verder kunnen gebruikers twee simkaarten in de X50 plaatsen. Wanneer dit wordt gedaan, ondersteunt alleen de primaire sim 5g. Een vingerafdrukscanner zit gehuisvest in de aan/uit-knop en het toestel heeft ook nfc.

De Realme X50 heeft vier camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 48-megapixelresolutie. De telefoon beschikt ook over een 8-megapixelcamera met groothoeklens. Verder beschikt de telefoon over een macrocamera van 2 megapixels en een zwart-witcamera voor het maken van portretfoto's. De telefoon kan maximaal 4k-video's opnemen op 30fps, of 1080p-beelden op 60fps. De frontcamera heeft een resolutie van 16 megapixels. Een tweede frontcamera met 2-megapixelresolutie is ook aanwezig; die is bedoeld voor het maken van portretfoto's. De frontcamera kan volgens Realme 1080p-video's opnemen op 120fps.

Realme levert het toestel met Realme UI-software die is gebaseerd op Android 10. Het toestel is verkrijgbaar via de Europese website van de fabrikant voor 349 euro.