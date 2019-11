Realme brengt X2 Pro-smartphone uit in Europa

De Realme X2 Pro is vanaf 12 november te koop in Europa. Via de website van Realme kunnen Nederlanders en Belgen de smartphone kopen. Het toestel heeft een adviesprijs vanaf 399 euro voor een model met 6GB ram en 64GB opslag.

De Realme X2 Pro werd vorige maand aangekondigd, maar de chief marketing officer van het bedrijf zette in september al enkele details over het toestel op Weibo. Op 4 november begon Realme met het aannemen van pre-orders voor de X2 Pro in Europa. Vanaf 12 november is het toestel officieel te koop via de website van Realme. Het is onduidelijk of de telefoon in de toekomst ook op andere manieren te koop zal zijn.

De telefoon heeft een oledscherm van 6,5" met een oppervlak van 102 vierkante centimeter en een resolutie van 2400x1080 pixels, wat neerkomt op een schermratio van ongeveer 20:9. Het scherm ondersteunt hdr10+ en biedt een verversingssnelheid van 90Hz. Onder het scherm zit een vingerafdrukscanner. Daarnaast bevat het toestel de Snapdragon 855+-soc, het huidige topmodel van chipfabrikant Qualcomm. De telefoon komt in drie varianten: een model met 6GB ram en 64GB opslag kost 399 euro. Voor 50 euro meer is er een variant met 8GB ram en 128GB opslag. Een X2 Pro met 12GB ram en 256GB opslag kost 499 euro.

De Realme X2 Pro heeft een primaire 64-megapixelcamera, een camera met telelens van 13 megapixel en een camera met ultragroothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. Ook is er een dieptesensor van 2 megapixel aanwezig. De frontcamera heeft een resolutie van 16 megapixels en zit verwerkt in een druppelvormige inkeping op het scherm. De X2 Pro heeft twee 2000mAh-accu's, wat goed is voor een gezamenlijke capaciteit van 4000mAh. De telefoon ondersteunt de SuperVOOC-snellaadtechniek met een vermogen van 50W. Volgens Realme kunnen de accu's hiermee in 35 minuten volledig worden opgeladen.

Voorheen kwamen Realme-telefoons doorgaans niet uit in de Benelux, maar vorige maand kondigde het bedrijf aan dat het in de toekomst meer toestellen naar Europa zou brengen. Het dochtermerk van Oppo kondigde in oktober drie verschillende toestellen aan voor de Europese markt, waaronder de X2 Pro.