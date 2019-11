Realme staat ontgrendelen bootloader toe op al zijn smartphones in China

Het aan Oppo verwante Realme is begonnen met het toestaan van het ontgrendelen van de bootloader op toestellen die zijn verkocht in China. Dat zegt een topman op Weibo. Of de mogelijkheid ook op Europese toestellen komt, is vooralsnog niet bekend.

Het ontgrendelen van de bootloader moet kunnen op alle toestellen die Realme verkoopt in China, meldt de topman. De site Gizchina wijst erop dat Realme met het ontgrendelen van de bootloader ook de vingerafdrukscanner deactiveert, om te voorkomen dat data van de vingerafdruk van het toestel zou kunnen worden gehaald.

Na het ontgrendelen van de bootloader is het mogelijk om de firmware op het toestel te vervangen door een aangepaste versie of een custom rom. Ontwikkelaars moeten custom roms per telefoon maken en optimaliseren, waardoor er niet altijd custom roms voor een telefoon beschikbaar zijn.

Realme is in Europa begonnen met de verkoop van zijn X2 Pro. Daarvan is de bootloader nu ook te ontgrendelen, blijkt uit een topic op XDA-Developers. Of en wanneer gebruikers daarvan de bootloader kunnen gaan ontgrendelen, is niet duidelijk. Het merk is een voormalig zustermerk van Oppo. Telefoons van Oppo zijn ook niet ontgrendelbaar. Van OnePlus, die een investeerder en toeleveranciers deelt met onder meer Oppo, is de bootloader op telefoons wel te ontgrendelen. Realme, dat sinds mei 2018 een eigen bedrijf is in plaats van een merk van Oppo, gaat een eigen r&d-team opzetten en werken aan eigen productlijnen, meldt Digitimes. Dat is nu nog niet het geval.