Realme toont foto's van 5g-smartphone X50 5G

Er zijn foto's verschenen van de X50 5G, de eerste 5g-smartphone van het Chinese bedrijf Realme. Daarop is de behuizing, met achterop vier camera's, goed te zien. Inmiddels is de smartphone gekeurd door de Chinese autoriteiten, en wordt de onthulling tijdens de CES verwacht.

De ceo van het aan Oppo verwante Realme plaatste de foto's op zijn Twitter-account. De voorkant van de smartphone is daarop niet te zien, maar wel is de achterkant goed zichtbaar, en is duidelijk dat de fabrikant er vier camera's op heeft geplaatst. Van de specificaties is niets bekendgemaakt, maar eerder kwam al naar buiten dat de hoofdcamera plaatjes in 64 megapixels schiet, en er voor ultrawide en 5x zoom respectievelijk 8 en 13 megapixels beschikbaar zijn. Tenslotte is er nog een macrocamera van 2 megapixels.

Op Weibo verscheen de ceo nog met een foto waarop de voorkant van de Realme X50 5G te zien is, en tevens werd de smartphone gespot bij de Chinese keuringsinstanties. Daardoor is nu bekend dat er een 6,57"-scherm is ingebouwd en de accu een capaciteit van 4100mAh heeft. Die accu kan overigens worden opgeladen met VOOC 4.0-snelladen. In de behuizing is een Snapdragon 765G-soc met ingebouwde X52-modem gestopt.

De bedoeling is dat de 5g-smartphone tijdens de CES-beurs volgende week wordt getoond. De onthulling staat gepland voor 7 januari.