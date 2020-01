Synology komt met previewversie van DiskStation Manager 7.0

Synology heeft een eerste versie uitgebracht van DiskStation Manager 7.0, het besturingssysteem voor zijn nas-systemen. De nieuwe versie is volgens Synology de grootste update ooit en biedt onder andere een nieuwe interface die soepeler en intuïtiever moet werken.

Wie geïnteresseerd is in het uitproberen van DSM 7 kan hiervoor terecht op de website van Synology. Na het aanmaken van een account kan de gebruiker zich opgeven. Overigens beslist Synology wie er toegang krijgen; geselecteerde gebruikers krijgen een uitnodiging om de software te downloaden.

Op zijn website heeft de fabrikant een overzicht van de nieuwe functionaliteit geplaatst, waarbij ook duidelijk wordt dat de preview bedoeld is als pre-bèta-versie. Wie wil wachten tot de final release kan op de webpagina alvast bekijken welke systemen compatibel zijn met de nieuwe software.

In DSM 7 is onder meer de interface aangepast, waardoor het geheel intuïtiever aan moet voelen en gemakkelijker moet zijn om mee te werken. Daarbij belooft Synology ook dat de software sneller werkt; een veelgehoorde klacht van DSM is dat het traag functioneert. Verder is er een nieuwe foto-applicatie ontwikkeld en worden de audio- en video-applicaties samengevoegd tot Synology Media Center. Met Active Insight krijgen gebruikers beter inzicht in de prestaties van hun nas.

Vorige maand liet Synology nog weten dat de bètarelease van DSM 7.0 zou worden vertraagd, na eerder te hebben beloofd deze voor het einde van 2019 uit te brengen. Het bedrijf wil de extra tijd gebruiken om meer functionaliteit toe te voegen aan de software.