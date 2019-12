Synology stelt bèta DSM 7.0 uit tot volgend jaar

Synology brengt toch niet nog dit jaar de langverwachte bèta van versie 7.0 van zijn DiskStation Manager-besturingssysteem voor nas-apparaten uit. Het bedrijf heeft de release uitgesteld naar begin 2020 om nieuwe functies toe te kunnen voegen.

Synology bevestigt het uitstel tegenover Tweakers na een tip van een tweaker, die navraag over de release had gedaan bij het bedrijf. De release staat nu op de planning voor 'begin 2020', meldt het bedrijf. In de e-mail aan de tweaker benadrukt Synology in een toelichting dat de zevende generatie van DSM op zijn minst vijf jaar mee moet gaan.

"Dit is waarom we meerdere elementen in deze release willen introduceren die essentieel zijn voor het ecosysteem zoals we dat voor ogen hebben, zoals Active Insight en Hybrid Share." Active Insight is een online tool om opslagproblemen te signaleren en te voorkomen. Hybrid Share combineert lokale nas- met cloudopslag.

Synology maakte de komst van deze functies in september bekend en heeft deze pas in een later stadium toegevoegd aan de software. Bij de aankondiging van DSM 7.0, in oktober vorig jaar, waren ze nog geen onderdeel van het OS. Synology: "Na interne discussie denken we dat het beter is dat we ze voor alle gebruikers in DSM 7.0 beschikbaar maken in plaats van te wachten op DSM 7.1."

Gebruikers hoopten dit jaar met de testversie van DSM 7.0 aan de slag te kunnen. Synology maakte tijdens een evenement in augustus tegen Tweakers bekend dat de bèta nog in 2019 moest verschijnen. Wanneer de software na het uitstel precies moet verschijnen, anders dan 'begin 2020', is niet bekend.

Versie 7.0 is een flinke update voor DSM met grote aanpassingen aan de interface, snelheids- en beheerverbeteringen en de toevoeging van nieuwe functies.