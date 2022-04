Synology stelt preview van DSM 7.0 beschikbaar

Synology heeft de preview van versie 7.0 van zijn DiskStation Manager-software vrijgegeven. De fabrikant stelde de release van de testversie meer dan eens uit om de nieuwe functies van de software verder te kunnen uitwerken.

Synology heeft gebruikers die zich hadden aangemeld voor de testfase, een bericht gestuurd dat ze de preview van DSM 7.0 kunnen proberen. Het bedrijf heeft een pagina online gezet voor de release met een link waar de software is te downloaden. Gebruikers moeten zich aangemeld hebben en ingelogd zijn om te kunnen downloaden. Verder moeten ze minimaal DSM 6.2 draaien voor de update. Vervolgens kunnen ze via de updatefunctie van hun nas het .pat-bestand selecteren om het apparaat te updaten naar versie 7.0.

Het gaat voorlopig nog om een preview. Hierna volgen nog een bètaperiode, een releasecandidate en uiteindelijk een publieke release. Wanneer DSM 7.0 definitief beschikbaar komt, is niet bekend. Synology kondigde de 'grootste update tot nu toe' in 2018 aan en sprak toen van een release in de eerste helft van 2019. Het bedrijf heeft de software sindsdien verschillende keren uitgesteld, omdat de ontwikkeling meer tijd vergde. Begin dit jaar noemde Synology een start van de testfase in het derde kwartaal van 2020 en het bedrijf houdt zich nu aan die belofte.

DSM 7.0 biedt tal van prestatieverbeteringen en wijzigingen ten opzichte van eerdere releases, waaronder een aangepaste gebruikersinterface. Storage Manager moet de gebruiker beter inzicht geven in zijn opslagsystemen, met advies over de beste omvang van de ssd-cache. Met de functie Active Insight biedt Synology een gecentraliseerd overzicht van de prestaties en de status van de opslagpool. Deze functie kan de gebruiker notificaties geven over problemen die kunnen gaan optreden. Nieuw is verder Photos, een functie die Photo Station en Moments combineert voor het beheer van foto's. Voor Active Insight, Synology Photos en SecureSignIn komen mobiele apps beschikbaar. De mobiele apps voor Photo Station en Moments werken niet in combinatie met DSM 7.0.