Chaos Computer Club schrapt CCC en wil online evenementen in hackerspaces houden

De Chaos Computer Club houdt dit jaar niet traditiegetrouw in december zijn CCC in Duitsland. In plaats daarvan wil de organisatie verschillende lokale virtuele evenementen in hackerspaces organiseren.

De Chaos Computer Club heeft het jaarlijkse Chaos Communication Congress van eind december in Leipzig afgelast vanwege de coronacrisis. Een fysiek evenement met duizenden deelnemers houden is volgens de organisatie onverantwoord en ook niet toegestaan in Duitsland. In plaats daarvan komt er een Remote Chaos Experience.

Onder deze noemer moeten eind dit jaar kleine lokale evenementen in hackerspaces wereldwijd plaatsvinden, met een gezamenlijk programma van presentaties, workshops, kunst en cultuur. Op deze manier hoopt de organisatie hackers verantwoord fysiek bij elkaar te kunnen brengen en de voordelen van online te kunnen benutten.

De organisatie roept geïnteresseerden op ideeën aan te dragen voor hoe zo'n online evenement eruit kan komen te zien. De Computer Chaos Club vraagt daarnaast wie wil deelnemen en vanaf welke locatie. De Remote Chaos Experience vindt van 27 tot en met 30 december plaats.