Crysis Remastered heeft raytracingmodus op Xbox One X en PlayStation 4 Pro

Crytek voegt een raytracingmodus toe aan Crysis Remastered voor de Xbox One X en de PlayStation 4 Pro. Die consoles hebben geen raytracinghardware, maar Crytek gebruikt dan ook een softwarematige variant in zijn CryEngine.

De raytracingmodus is een optie die spelers kunnen selecteren. Op de Xbox One X draait de game dan in een dynamische 1080p-resolutie met een framerate van 30fps. Bij de PlayStation 4 Pro is het een dynamische resolutie 'lager dan' 1080p, met diezelfde framerate. Afhankelijk van hoe zwaar de grafische last is, wordt de resolutie in de game verlaagd. Een dergelijke techniek wordt veel toegepast in consolegames.

Digital Foundry heeft de raytracingmodus op de Xbox One X kunnen uitproberen en toont daarvan een uitgebreide video met een technische analyse. In de modus worden reflecties op metaal en glas realistisch weergegeven dankzij raytracing. Ook voorwerpen die niet in beeld zijn worden gereflecteerd.

Volgens de technische afdeling van Eurogamer heeft Crytek een doorontwikkeling van de softwarematige raytracingimplementatie in de CryEngine gebruikt. Begin 2019 werd die techniek gedemonstreerd in de Neon Noir-demo.

Xbox One X PlayStation 4 Pro Prestatiemodus 1080p / unlocked framerate 1080p / unlocked framerate Resolutiemodus 4k dynamic / 30fps 1800p dynamic / 30fps Raytracingmodus 1080p dynamic / 30fps <1080p dynamic / 30fps

De softwarematige raytracingimplementatie vergt veel rekenkracht, waardoor de resolutie en framerate relatief laag zijn. Crysis Remastered krijgt op de Xbox One X en PlayStation 4 Pro ook een prestatiemodus en een 4k-modus, voor respectievelijk hogere framerates of een hogere resolutie. In die modi wordt geen raytracing gebruikt.

Crysis Remastered komt op 18 september uit voor de pc, Xbox One en PlayStation 4. De game verscheen eerder al voor de Nintendo Switch. Crytek had de game al op 23 juli op alle platforms willen uitbrengen, maar na kritiek op een uitgelekte trailer besloot de ontwikkelaar de game uit te stellen, om grafische verbeteringen door te voeren.

De komende Xbox Series X en S en PlayStation 5 hebben wel raytracinghardware aan boord. Of de game op die consoles daar gebruik van kan maken en of er een patch komt om de hardware van die consoles optimaal te benutten, is nog niet bekend.

Ook de pc-versie van Crysis Remastered krijgt ondersteuning voor softwarematige raytracing. Daardoor is de techniek ook beschikbaar voor gamers die geen RTX- of GTX-videokaart met Nvidia's raytracingtechniek hebben. Wat de opties voor raytracing bij de pc-versie zijn, is nog niet duidelijk.