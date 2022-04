Xbox Series S heeft 3,6GHz-octacore, gpu met 20 compute units en 10GB gddr6

Microsoft heeft meer technische details over de Xbox Series S losgelaten. De console heeft acht cores geklokt op 3,6GHz en 10GB gddr6. De gpu heeft een rekenkracht van 4 teraflops. Ook ondersteunt de Series S de 1TB-ssd-uitbreiding die Seagate uitbrengt.

Specsheet Xbox Series X en S

Microsoft heeft een specsheet van de Xbox Series S vrijgegeven en geeft in een nieuwsbericht meer details. Zo schrijft Microsoft dat de goedkopere console een 'vergelijkbare cpu' heeft en identieke i/o-prestaties biedt als de Xbox Series X. In een video gaat Microsoft dieper in op de specificaties en wordt verteld dat de octacore-cpu op 3,6GHz draait, en dat dit bij gebruik van simultaneous multithreading 3,4GHz is. De cpu in de Xbox Series X haalt 3,8GHz en 3,66GHz met smt.

In de Series S zit 10GB gddr6-geheugen, waarvan 8GB werkt met een snelheid van 224GB/s. De Series X heeft meer geheugen en dat is bovendien sneller geklokt. Microsoft stelt dat de Xbox Series S ongeveer drie keer de gpu-rekenkracht heeft van de Xbox One. De oorspronkelijke Xbox One had 1,31 teraflops aan rekenkracht; voor de Series S zou dat dus zo'n 4 teraflops zijn. Dat komt overeen met eerdere geruchten.

Hoewel dat minder is dan de 6 teraflops die de bestaande Xbox One X op papier biedt, zal de Series S in de praktijk beter presteren door de veel snellere processor, de aanwezige ssd en de overstap naar de nieuwe gpu-architectuur. Bovendien ondersteunt de nieuwe console allerlei nieuwe technieken, zoals raytracing, spatial audio en Dolby Vision voor media-apps en games. Vanaf volgend jaar komen er games uit met Dolby Vision-ondersteuning, zegt Microsoft.

In de video toont Microsoft de laadtijd van The Outer Worlds op de Xbox One S en Xbox Series S. Op de oude console duurt dat 53 seconden, terwijl dat 12 seconden in beslag neemt bij de nieuwe Series S. Ook demonstreert Microsoft Quick Resume, waarmee spelers tussen verschillende games kunnen wisselen, zonder dat die opnieuw opgestart moeten worden. Ook toont Microsoft dat de multiplayermodus van Gears of War 5 op 120fps draait bij zowel de Xbox Series X als S.

De gpu in de Series S bestaat uit 20 compute units die geklokt zijn op 1565MHz. In de Series X zitten 56 cu's die bovendien hoger zijn geklokt. De grafische chip is gebaseerd op dezelfde RDNA 2.0-architectuur, maar is dus aanzienlijk minder krachtig dan die in de Series X. De Xbox Series S is gemaakt voor gamen op een 1440p-resolutie met 60fps en er is ondersteuning voor 120fps.

Dat de Xbox Series S is uitgerust met een kleinere 512GB-ssd, was al bekend. Microsoft bevestigt nu dat die ssd even snel is als het exemplaar in de Series X. Ook blijkt dat de Series S net als zijn duurdere en grotere broer aangevuld kan worden met de 1TB-ssd-uitbreiding die Seagate voor de Xbox-consoles gaat uitbrengen. Die ssd heeft dezelfde specificaties als de interne ssd. De prijs van die ssd is nog niet bekend, al suggereert een mogelijk lek dat de Seagate-ssd 220 dollar gaat kosten.

Games die voor de next-gen-Xbox-consoles uitkomen, zijn voor beide versies geoptimaliseerd, belooft Microsoft. Volgens de fabrikant maken ontwikkelaars games primair voor de Xbox Series X, met ondersteuning voor 4k-resolutie. Daarna wordt de game geoptimaliseerd voor de Series S, door de resolutie te verlagen, met behoud van ondersteuning voor alle nieuwe technieken.

De Xbox Series S kost 300 euro en is te koop vanaf 10 november; bestellingen kunnen vanaf 22 september geplaatst worden. De Xbox Series X is vanaf dezelfde data te koop en te bestellen, voor een adviesprijs van 500 euro.

Update 17:28: Microsoft heeft een specsheet vrijgegeven met meer details van de Xbox Series S. Het artikel is daarop aangepast.