'Xbox Series S houdt 362GB vrije opslagruimte over voor installatie games'

Een Canadese gebruiker op Reddit, die claimt de Xbox Series S-console voortijdig te hebben ontvangen zegt dat er 364GB aan opslagruimte beschikbaar is voor gebruikers om games te installeren. Het restant van de 512GB-ssd in de Series S wordt voor het systeem gereserveerd.

De gebruiker uit Montreal plaatste meerdere foto's als bewijs dat de console bij hem is gearriveerd. Hij zegt dat er 364GB vrij is op de console, waarvan 362,1GB beschikbaar is voor apps en games. Verder meldt hij dat de laadtijden in The Witcher 3 en Halo 5 'enorm snel' zijn en dat de games erg soepel draaien, zonder nadere details te geven. De gebruiker zegt ook dat de console erg stil is en dat het wisselen van de ene naar de andere game vijf seconden duurt, met dank aan de Quick Resume-functie.

Deze Canadees is niet de enige die voortijdig een van de next-genconsoles van Microsoft heeft ontvangen. Een in Portugal woonachtige Engelse gebruiker toont op Reddit dat hij de Xbox Series X inmiddels binnen heeft. Hij geeft nog betrekkelijk weinig nadere details, maar meldt wel dat de console aangeeft dat er 800GB beschikbaar is op 802GB vrije schijfruimte. De Xbox Series X beschikt over een 1TB-ssd. Het was al bekend dat zo'n twintig procent in beslag wordt genomen door het besturingssysteem. Verder geeft hij aan dat Dolby Vision probleemloos werkt, maar dat hij geen uhd-blu-rays heeft, zodat hij niet kan testen of deze hdr-standaard ook in combinatie met de 4k-schijfjes wordt ondersteund.

Overigens had deze gebruiker zijn Series X-console bij de Portugese afdeling van Microsoft besteld op de dag dat de pre-orders live gingen, en de Canadees had zijn Series S bij de Canadese consumentenelektronicazaak The Source besteld. Sommige andere gebruikers melden dat ze hun console nog niet hebben ontvangen, maar al wel informatie over een aankomende levering hebben gekregen. Eerder was er ook een bericht dat Media Markt in Duitsland eerder zou gaan beginnen met het leveren van de PlayStation 5. Sony's console zou al vanaf 12 november worden geleverd door de winkel, terwijl de officiële releasedatum voor de PS5 op 19 november staat. Dat is ook de officiële releasedatum in Nederland. De Xbox Series X en S komen in Nederland uit op 10 november.