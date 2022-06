Gerucht: Samsung levert draadloze oortjes mee met Galaxy S21

Samsung zou overwegen om draadloze oortjes mee te leveren met elk exemplaar van de Galaxy S21, zo gaat een nieuw gerucht. Het zou gaan om de Galaxy Buds Beyond. Tot nu toe leverde fabrikanten geen draadloze oortjes standaard mee met smartphones.

Samsung zou de Buds Beyond willen leveren als vervanging van de USB-C-oortjes die nu in de doos zitten bij zijn dure smartphones, meldt TopDaily. De site is relatief onbekend en er is dus geen trackrecord van hoe betrouwbaar geruchten uit deze bron zijn. TopDaily is Zuid-Koreaans en veel informatie over Samsung komt van media uit het thuisland van de elektronicagigant.

Vorige week ging al het gerucht dat de lader en de USB-C-oortjes zouden verdwijnen uit de doos van Samsungs volgende high-end smartphone. Dat zou in navolging zijn van Apple, die oortjes en de lader sinds dit najaar weglaat uit de doosjes van zijn smartphones. De bedoeling daarvan is om doosjes kleiner te maken, zodat het minder geld en energie kost om te vervoeren. Ook zou het niet meeleveren van oortjes en laders op termijn e-waste moeten verminderen.

Samsung zou de Galaxy S21-serie in januari willen presenteren. Samsung levert nu al in de VS bij de Note 20-serie geen oortjes. Wel kunnen klanten ze krijgen als ze contact opnemen met de klantenservice. Samsung heeft tot nu wel altijd laders meegeleverd, maar vaak niet de snelste lader die de telefoon aankan. Samsung heeft nog niet gereageerd op het gerucht.