Samsung brengt boonvormige oortjes en horloge met draaiende bezel uit

Samsung brengt over twee weken de Galaxy Buds Live uit, boonvormige draadloze oortjes. Deze week komt al de Galaxy Watch 3 uit, de opvolger van de Galaxy Watch en Watch 2 Active. Het nieuwe horloge heeft weer een roterende bezel voor besturing van het Tizen-OS.

De Buds Live zijn de eerste draadloze oortjes van Samsung met actieve ruisonderdrukking. Bovendien zegt Samsung dat de nieuwe oortjes grotere 12mm-luidsprekers hebben om het geluid te verbeteren. Er zitten drie microfoons in om de stem van de gebruiker op te vangen.

De oortjes gaan op een acculading zes uur mee en met de meegeleverde case moet dat 15 uur zijn. Bovendien moeten de oortjes na vijf minuten laden een uur onafgebroken muziek kunnen afspelen dankzij snelladen. De oortjes komen over twee weken uit voor 189 euro.

De Galaxy Watch 3 heeft ten opzichte van zijn voorgangers meer sensors, waardoor hij zuurstofsaturatie en bloeddruk kan meten en in Zuid-Korea kan het horloge hartfilmpjes maken. Bovendien keert de roterende bezel terug voor besturing. Daarnaast heeft hij, in navolging van concurrent Apple Watch, valdetectie en de mogelijkheid na een val automatisch een contact of alarmnummer te contacteren.

De Watch 3 komt deze week uit in twee formaten. De 41mm-variant kost 429 euro, terwijl de 45mm-versie 459 euro is. Later dit jaar komt een versie met titanium voor 649 euro.