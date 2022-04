Officiële renders tonen Samsung Galaxy Buds2

Er zijn officiële renders van de komende Samsung Galaxy Buds2 online verschenen. De draadloze oordoppen worden geleverd in vier verschillende kleuren. Het is nog niet bekend wanneer de Galaxy Buds2 uitkomen.

De Galaxy Buds2 krijgen een iets ander ontwerp dan voorgaande Galaxy Buds-oordoppen, zo blijkt uit de officiële renders die 91Mobiles publiceerde. Voorgaande Galaxy Buds-modellen hadden een behuizing met delen die mat en glossy zijn afgewerkt, maar de komende Galaxy Buds2 hebben een volledig glanzende behuizing. De oordoppen komen beschikbaar in het zwart, paars, wit en groen.

91Mobiles schrijft dat de oordoppen volgens eerdere rapporten ondersteuning geen actieve noisecancellation hebben. Betrouwbare leaker Ice Universe stelde recentelijk dat de oordoppen 'actieve noise reduction' krijgen. Recentelijk publiceerde de Amerikaanse FCC al documenten over de onaangekondigde draadloze oordoppen van Samsung. Daaruit bleek dat de Galaxy Buds2 een oplaadcase krijgen met een 500mAh-accu. De oordoppen zelf krijgen ieder een accucapaciteit van 60mAh. De oplaadcase ondersteunt 2,5W-laden en de oordoppen zelf worden opgeladen met een vermogen van 0,6W.

Het is nog niet bekend wanneer Samsung de komende oordoppen presenteert. Het bedrijf heeft twee presentaties in de planning staan. Op 28 juni houdt de fabrikant een presentatie tijdens de MWC, waar het onder andere meer informatie zal delen over zijn 'visie voor de toekomst van smartwatches'. In augustus kondigt Samsung naar verwachting zijn nieuwe Galaxy Z Fold3 en Galaxy Z Flip3 aan.