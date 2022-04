Nvidia komt met A100-gpu met 80GB HBM2e-geheugen en PCIe 4.0-interface

Nvidia werkt aan een nieuwe variant van de A100-gpu, met 80GB HBM2e-geheugen en een PCIe 4.0-interface. Momenteel wordt de PCIe-variant van deze accelerator alleen geleverd met 40GB videogeheugen.

De A100 PCIe met 80GB HBM2e-geheugen verscheen recentelijk op de datacenterwebsite van Nvidia, zonder een officiële aankondiging. Nvidia introduceerde eerder al een 80GB-variant van de A100-gpu, maar die werd enkel geleverd als een SXM4-module, die direct op het moederbord wordt bevestigd. Het bedrijf bood niet eerder een A100 met 80GB geheugen als PCIe-insteekkaart.

Nvidia heeft nog geen releasedatum van de nieuwe PCIe-variant bekendgemaakt, maar anonieme bronnen vertellen aan VideoCardz dat de gpu volgende week beschikbaar moet komen. De nieuwe 80GB-variant zou een geheugenbandbreedte van 2TB/s krijgen, net als de SXM4-module met 80GB geheugen.

De Nvidia A100 is een datacenter-gpu die is gebaseerd op de Ampere-architectuur, die ook wordt gebruikt in de GeForce RTX 30-videokaarten van het bedrijf. De chip heeft een oppervlak van 826mm² en bestaat uit 54 miljard transistors. De A100 beschikt over 6912 CUDA-cores. De opbouw van die cores is echter anders dan de CUDA-cores uit Nvidia's recente GeForce-videokaarten voor consumenten, waardoor die core-aantallen niet vergeleken kunnen worden met de RTX 30-videokaarten van het bedrijf.