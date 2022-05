Jedec publiceert HBM3-standaard met maximale bandbreedte van 819GB/s

Jedec heeft de JESD238 HBM3-standaard gepubliceerd, geheugen dat onder meer in grafische kaarten gebruikt wordt. De nieuwe standaard heeft een hogere maximale bandbreedte dan voorganger HBM2E, wat komt doordat de per-pin-datarate is verdubbeld.

De HBM3-standaard heeft een per-pin-datarate van 6,4Gbit/s, waardoor de maximale bandbreedte per geheugenmodule 819GB/s is, meldt Jedec. Daarnaast is het aantal onafhankelijke kanalen verdubbeld naar 16. Omdat elk kanaal uit twee pseudokanalen kan bestaan, ondersteunt HBM3 32 virtuele kanalen, zegt de standaardmaker.

De nieuwe geheugenstandaard ondersteunt 4-high-, 8-high- en 12-high-tsv-stacks, met de mogelijkheid om straks 16-high-tsv-stacks te ondersteunen. Tsv staat voor through-silicon via en verbindt geheugenlagen met elkaar, waarbij het cijfer aangeeft uit hoeveel geheugenlagen een module bestaat. In een 8Gbit-4-high-opstelling, waarbij er dus vier 8Gbit-geheugenlagen zijn, kan een enkele module 4GB geheugen hebben. HBM3 ondersteunt daarom in theorie maximaal 64GB, in een 32Gbit-16-high-opstelling. Bij een 32Gbit-12-high-opstelling, het huidige maximale, kan een HBM3-module uit maximaal 48GB geheugen bestaan. Jedec verwacht dat de eerste HBM3-apparaten 16Gbit-geheugenlagen gebruiken.

HBM3 heeft verder on-die-error-correction-code om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast gebruikt de nieuwe standaard een lagere spanning van 1,1V, waardoor het geheugen efficiënter zou zijn.

Onder meer Micron, SK hynix en Synopsys zeggen HBM3 te willen gebruiken. SK hynix kondigde afgelopen oktober al een eerste HBM3-geheugen aan en zei toen met modules van 24GB en 16GB te komen. Wanneer het nieuwe geheugen moet verschijnen, is niet bekend. AMD gebruikte voorheen HBM-geheugen voor zijn Radeon R9 Fury- en Vega-kaarten, maar gebruikt bij de Radeon RX 6000-kaarten alleen nog maar GDDR6-geheugen. Nvidia gebruikt het HBM-geheugen voor zijn high performance computing-kaarten, zoals de A100-accelerator.