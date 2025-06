Micron draait recordomzet met dram, vooral dankzij grote vraag naar HBM

Micron draaide in het vorige kwartaal een recordomzet met zijn dram-verkopen. Volgens de geheugenfabrikant komt dat vooral door de grote vraag naar HBM, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor AI-chips. Die vraag blijft de komende tijd groeien, verwacht Micron.

Micron meldt niet hoeveel het bedrijf precies heeft verdiend met de verkoop van HBM-chips, maar zegt wel dat de omzet vijftig procent hoger lag dan een kwartaal eerder. De fabrikant verwijst daarbij naar de grote vraag naar AI, waarvoor HBM-geheugen wordt gebruikt. AMD en Nvidia voorzien hun recentste AI-datacenterchips, zoals de Instinct MI350-serie en Blackwell Ultra GB300, bijvoorbeeld van HBM3E-geheugen. Micron is een van de drie chipmakers die HBM-chips levert, samen met de Zuid-Koreaanse fabrikanten Samsung en SK hynix.

De chipmaker wijst de gestegen omzet dan ook voornamelijk toe aan HBM-geheugen en andere datacenterproducten; de omzet uit die productcategorie is volgens Micron ruim verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. De fabrikant verwacht dat de vraag naar dram in het algemeen zal blijven groeien in het komende jaar. Micron verwacht daarbij wel dat de bit growth, de toename van de hoeveelheid bits aan geheugencapaciteit die Micron levert, bij HBM waarschijnlijk groter zal zijn dan bij andere dram-types.

De fabrikant benadrukt daarbij dat hij volgend jaar zal beginnen met de massaproductie van HBM4-geheugen. Die chips werden eerder al aangekondigd; Micron deelde ook al samples uit aan HBM-klanten. De nieuwe chips bieden volgens de fabrikant zestig procent hogere snelheden, die kunnen oplopen tot 2TB/s per HBM-stapel.

In totaal draaide Micron een omzet van 9,3 miljard dollar, waarvan 7,1 miljard dollar afkomstig is uit dram. De overige 2,2 miljard dollar werd verdiend aan nandgeheugen, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor ssd. De kwartaalomzet ligt daarmee 36 procent hoger dan een jaar geleden. De kwartaalwinst steeg in die periode van 332 miljoen naar 1,886 miljard.