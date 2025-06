Chieftec brengt Pro Midi Q-budgetbehuizing uit met geluidsdemping en zonder glas

Chieftec komt met een nieuwe serie Pro Midi-behuizingen. Daaronder valt de Pro Midi Q, die beschikt over aluminium zijpanelen en geluidsdemping. Er komt ook een Pro Midi TG-variant die wél een glazen zijpaneel heeft. De prijzen liggen tussen de 50 en 60 euro.

De Chieftec Pro Midi Q is dus een 'gesloten' midtowerbehuizing, waar moderne cases doorgaans een of meerdere glazen zijpanelen hebben om het interieur te tonen. De Midi Q is voorzien van geluidsdemping op de zijpanelen en heeft ook een grotendeels afgesloten voorkant. De Pro Midi TG-variant lijkt dat niet te hebben, maar krijgt wel een glazen zijpaneel waardoor de binnenkant zichtbaar is.

Chieftec levert de case met een enkele 120mm-fan aan de achterkant, hoewel de case ook ruimte biedt voor meerdere 120mm- of 140mm-fans aan de voor- en bovenkant. Aan de bovenkant zitten twee USB 3.2 Gen 1-poorten, waarvan een van het type C, naast twee USB 2.0-aansluitingen en een 3,5mm-jack voor audio.

De behuizing ondersteunt verder ATX- en micro-ATX-moederborden, cpu-koelers van maximaal 165mm hoog en videokaarten met een lengte tot 340mm. Voedingen mogen maximaal 220mm lang zijn, zo schrijft de fabrikant. De case heeft een inhoud van ongeveer 41 liter. Chieftec schrijft dat de case tot twee 2,5"- of 3,5"-drives kwijt kan.

Chieftec heeft geen concrete adviesprijzen bekendgemaakt. In de praktijk zijn de twee behuizingen verkrijgbaar voor 50 tot 60 euro, afhankelijk van het model en de winkel. De case was in de afgelopen weken al beschikbaar voor preorders, maar is nu daadwerkelijk leverbaar.