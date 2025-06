Cooler Master onthult compacte NR200P V3-behuizing met nadruk op gpu-koeling

Cooler Master onthult de NR200P V3. De nieuwste versie van de compacte behuizing is zoals gewoonlijk bedoeld voor mini-ITX-systemen, maar moet betere koeling voor de videokaart mogelijk maken. De releasedatum of adviesprijs is nog niet bekend.

De Cooler Master NR200P V3 meet 378,2x185x292mm en heeft een intern volume van 18,6 liter. De kast is bedoeld voor moederborden met het mini-ITX-formaat. Processorkoelers mogen maximaal 70mm hoog zijn. Dat komt door de standaard verticaal geplaatste videokaart, die een maximaal toegestane lengte van 361,5mm, hoogte van 160mm en breedte van 78,5mm heeft. Wat de voeding betreft zijn modellen met het SFX- en SFX-L-formaat compatibel.

Om de videokaart van voldoende frisse lucht te kunnen voorzien, heeft de fabrikant een L-vormig meshpaneel aangebracht. Wie meer koelprestaties vereist, kan dit paneel verwijderen. Bovenop is er plaats voor twee 140mm-fans of een 280mm-radiator. Onderaan past minstens één 120mm-model met een dikte van maximaal 15mm. Zonder 3,5"-hdd-bracket is er ruimte voor twee fans. De kast biedt ook plaats voor een enkele 2,5"-ssd.

De connectiviteit bestaat uit twee USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten, een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poort en een 3,5mm-combijack. Verder levert Cooler Master de behuizing met een PCIe 5.0 x16-riserkabel en een bracket voor verticale opstelling.