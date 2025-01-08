MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o

MSI heeft tijdens de CES een concept-pc laten zien die voortborduurt op het Project Zero-systeem voor 'kabelloze moederborden'. Deze computer beschikt over een custom moederbord, waarbij ook de i/o-aansluitingen en het PCIe-slot worden verborgen.

De MSI Project Zero X-pc zit in een behuizing met glazen panelen aan drie zijden en oogt vrijwel volledig kabelloos. Het custom moederbord is het centrale punt van het systeem. Net als bij 'gewone' Project Zero-moederborden zitten ook in dit systeem de 24-pins- en 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening aan de achterkant, waardoor de kabels daarvoor niet zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Het nieuwe Project Zero X-concept trekt dit echter verder door, door ook het PCIe-slot voor de videokaart naar de achterkant van het moederbord te verplaatsen. Daardoor is de onderste helft van het moederbord aan de voorkant volledig 'afgedekt'. De videokaart wordt met een riser aangesloten op het PCIe-slot en verticaal gemonteerd aan de achterkant van de behuizing. De gpu heeft overigens wel één stroomkabel, maar ook die is redelijk uit het zicht.

Ook de achterste i/o-poorten van het moederbord, onder meer voor USB en ethernet, worden verborgen. De i/o zit 90 graden gebogen, waardoor deze toegankelijk is aan het rechter zijpaneel, samen met de videoaansluitingen van de gpu. Hoe dat precies werkt, is niet duidelijk. Mogelijk gebruikt MSI een los daughterboard voor de i/o-aansluitingen van het moederbord, maar het bedrijf bevestigt dat niet.

MSI deelde verder dan ook geen details over dit project. Het betreft vooralsnog een prototype en het is dus niet duidelijk of en wanneer MSI zijn Project Zero X-producten daadwerkelijk in de verkoop brengt. De fabrikant liet het systeem naar eigen zeggen vooral zien om te kijken wat er mogelijk is om pc's visueel nog aantrekkelijker te maken en feedback te verzamelen.

Foto's: Tweakers