MSI toont Project Zero X-concept-pc met verborgen PCIe-slot en moederbord-i/o

MSI heeft tijdens de CES een concept-pc laten zien die voortborduurt op het Project Zero-systeem voor 'kabelloze moederborden'. Deze computer beschikt over een custom moederbord, waarbij ook de i/o-aansluitingen en het PCIe-slot worden verborgen.

De MSI Project Zero X-pc zit in een behuizing met glazen panelen aan drie zijden en oogt vrijwel volledig kabelloos. Het custom moederbord is het centrale punt van het systeem. Net als bij 'gewone' Project Zero-moederborden zitten ook in dit systeem de 24-pins- en 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening aan de achterkant, waardoor de kabels daarvoor niet zichtbaar zijn voor de gebruiker.

Het nieuwe Project Zero X-concept trekt dit echter verder door, door ook het PCIe-slot voor de videokaart naar de achterkant van het moederbord te verplaatsen. Daardoor is de onderste helft van het moederbord aan de voorkant volledig 'afgedekt'. De videokaart wordt met een riser aangesloten op het PCIe-slot en verticaal gemonteerd aan de achterkant van de behuizing. De gpu heeft overigens wel één stroomkabel, maar ook die is redelijk uit het zicht.

Ook de achterste i/o-poorten van het moederbord, onder meer voor USB en ethernet, worden verborgen. De i/o zit 90 graden gebogen, waardoor deze toegankelijk is aan het rechter zijpaneel, samen met de videoaansluitingen van de gpu. Hoe dat precies werkt, is niet duidelijk. Mogelijk gebruikt MSI een los daughterboard voor de i/o-aansluitingen van het moederbord, maar het bedrijf bevestigt dat niet.

MSI deelde verder dan ook geen details over dit project. Het betreft vooralsnog een prototype en het is dus niet duidelijk of en wanneer MSI zijn Project Zero X-producten daadwerkelijk in de verkoop brengt. De fabrikant liet het systeem naar eigen zeggen vooral zien om te kijken wat er mogelijk is om pc's visueel nog aantrekkelijker te maken en feedback te verzamelen.

MSI Project Zero X-pc - CES 2025MSI Project Zero X-pc - CES 2025

Foto's: Tweakers

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-01-2025 15:03 22

08-01-2025 • 15:03

22

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Reacties (22)

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computerjunky 8 januari 2025 15:13
Kan hier niet warm voor lopen. Ik kijk voornamelijk naar mijn scherm en niet naar de kast. Sterker nog mijn volgende built gaat waarschijnlijk onder het bureau komen zodat ik meer werkruimte heb. Looks zijn dan ook een ondergeschoven punt gezien mijn foei lelijke 6900XT.
Enige reden dat het er nu nog niet onder staat is omdat ik met het huidige bureau overal verleng kabels moet gaan plaatsen en met mijn nieuwe bestelde bureau is dat beter geregeld.
Ik kies een kast puur voor de performance en dus airflow en de rest zal me een worst wezen.
Martijn.C.V @computerjunky8 januari 2025 15:36
Ik ben denk de middenmooter: Ik ga er niet veel geld aan spenderen, maar ik kan de hardware in mn doos wel waarderen. Chipjes en ventilatoren en grote koeler en groot brok plaatjesplank. Donker blauw ledlicht erbij, of lekker Matrix groen vind ik daar wel een toevoeging, lekker beetje nerden.

De voedingskabels daarentegen: Dat is niet mooi te krijgen. Het zijn geen vette kabels, unieke connectoren, niets bijzonder. Zeer matig als je het met de rest vergelijkt. Je kunt nog sleeved versies kopen, dat is zeker wel iets, maar imo is dat een aap een gouden ring geven. Ik kan deze zero trend wel waarderen, zeker de CPU + MOBO connectors aan de achterkant en dan nog iets leuks voor de GPU. Als dit een standaardoptie wordt is dat wel gunstig.

Bovenstaande is trouwens ook de reden dat ik de versie op de foto die MSI hier presenteert dan weer niet zo mooi vind. Ik vind het tech deel zelf juist vet, hier zijn het een paar effen vlakken.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 8 januari 2025 15:48]

lezzmeister @Martijn.C.V8 januari 2025 20:39
Ik maakte mijn kasten altijd wel mooi, maar dat was altijd de Stacker of Lian Li X2000, een beetje formaat. Als je het toch niet kan verbergen, maak het dan maar mooi.

Nu geen zin meer in. Ik doe het nu klein, zoals een HzMod XQ69 kloon. Klein, compact, en laten poedercoaten in fel geel ook nog. Mooi dicht laten dan zijn de kabels ook geen zorg.
kuurtjes @computerjunky8 januari 2025 17:10
Dat is dan gewoon jou mening en dat is goed. Zo doe ik het ook.

Maar ik snap wel zeker de appeal. Ik ken immers een man en die heeft veel geld gestoken in een top end case met een prachtige build binnenin. Dat ding is een kunstwerk en staat ook zo tentoongesteld.
computerjunky @kuurtjes8 januari 2025 18:13
Als ik custom water-cooling zou doen zou ik het wel anders doen maar zon setup kost al snel 800 euro voor een beetje looks.
Ik heb wel eens overwogen het geheel achter een plexiglas plaat aan de muur te bevestigen maar vind het zonde geld en kijk er na 3x toch niet meer naar. Maar inderdaad iedereen zijn ding. Ik vind het hobby matig wel leuk maar niet als ik er extra voor moet betalen.
Gwaihir @computerjunky8 januari 2025 15:38
Voor mij ook in de afdeling 'verwondert u slechts'.

Bij 'verborgen' en 'kabelloos' denk ik kennelijk véél te simpel: vervang die glasplaat door een metalen deksel. Klaar.
roelie101 8 januari 2025 15:18
Jammer dat die PCIE extensiekabel dan nog wel in het zicht zit. Had daar dan ook iets van een cover overheen gedaan...
Verder ziet het er wel heel strak uit.
ChielScape @roelie1018 januari 2025 16:18
Het mobo had gewoon een edge connector moeten hebben.
InjecTioN @ChielScape8 januari 2025 17:00
Een edge mounted slot is inderdaad een zeer strakke oplossing waar ik in zo'n geval oren naar zou hebben. Het is ook erg simpel te verstevigen, en de PCIe insteekkaart is ook een stuk gemakkelijker eruit te halen, rekening houdend met de locking-clip aan de achterkant van een PCIe-slot.

Een edge connector is daarentegen ook nog best mogelijk. Alleen krijg je dan dat er alsnog een verlengstuk nodig is tussen de kaart en het moederbord. Dat is iets wat m.i. te allen tijde weggelaten moet worden als het niet expliciet noodzakelijk is, omdat de verliezen over zo'n verlengstuk instabiliteit met zich mee kan brengen. Anderzijds zorgt het er weer wel voor dat een PCIe slot gemakkelijker te vervangen is.
ChielScape @InjecTioN9 januari 2025 07:49
een slot is een connector dus we bedoelen denk ik hetzelfde...
brutus0 @roelie1018 januari 2025 15:34
Ze hadden het met de pcie verlengkabel veel meer mogelijk heden en hebben ze niet gebruikt.

een klein beetje teleurgesteld maar voorderest ziet het er best wel clean uit
LOTG @roelie1018 januari 2025 17:17
Ik begrijp het ook niet helemaal, nu heb je een mega gat om een of andere reden waar een ribbon cable met dikke connector uit komt zo dat er geen aansluiting op het moederbord zichtbaar is?

Terwijl er waarschijnlijk een paar centimeter naar rechts gewoon de PCI connector had kunnen zitten in de behuizing van het moederbord.

Of gewoon de connector beter geïntegreerd in de kast zo dat het mooier uit ziet. Aangezien het idee kabel loos is valt dit wel heel erg op.
Ik begrijp dat het hier om het moederbord gaat, maar aangezien er een custom case nodig is om de IO op de juiste plek te krijgen had het totaal plaatje hier wel mogen kloppen.
Liquid_Bisquit 8 januari 2025 15:09
Dit is echt wel vet... Uiteraard prototype met knap uitgekozen onderdelen die visueel zichtbaar zijn, maar toch... :9~
NietZomaar 8 januari 2025 15:10
Geen kabels maar wel van die lelijke zilveren schroeven
Cid Highwind @NietZomaar8 januari 2025 18:26
Wat dat betreft hadden ze het Project Half Werk kunnen noemen. Dat er bij MSI niemand is geweest die heeft gezegd "joh, laten we daar een afdekplaatje overheen doen, kunnen we meteen een mooi logootje plaatsen, of eventueel een LCD schermpje tegen meerprijs", daar sta ik echt van te kijken.

Dat gat had ook een stuk kleiner gemogen en die standaard bouwmarktschroeven zijn ook een smet.
Alxndr 8 januari 2025 15:14
Ziet er wel heel strak uit en volgens mij kan zo weinig diepte ook wel praktisch zijn op sommige bureaus.

Toch ga ik voor m'n volgende build voor een ouderwetse jaren '90 desktop, zo eentje waar je je monitor op kan zetten (dit idee)
LOTG @Alxndr8 januari 2025 17:26
Er zijn al zat cases waarin de GPU niet rechtstreeks in het PCI-E slot zit maar via een extension cable of riser dus een minder diepe kast is geen probleem.

Dit concept creëert wel wat andere issues, zoals dat het grootste oppervlak nu niet geblokkeerd mag worden. De hele "achterkant" (wat normaal de zijkant zou zijn) van deze PC kan dus niet ergens tegen aan gezet worden wat in mijn ogen het voordeel van een minder diepe kast echt totaal overboord gooit. Alle airflow en kabels komen aan de achterkant en die moet dus vrij staan.

Monitor er op zetten gaat dus niet, ergens tussen in zetten gaat niet en tegen de muur zetten ook niet.
Alxndr @LOTG9 januari 2025 09:08
De achterkant van een pc kan nooit ergens tegenaan vanwege de kabels en airflow. Dus deze kast neemt gewoon 10 of 20 cm minder diepte in op een bureau?

Waarom je over risers begint is me niet duidelijk, en een monitor erop zetten gaat over het klassieke model desktop
)waar ik voor de duidelijkheid zelfs een plaatje van toevoegde?)
CAPSLOCK2000 8 januari 2025 19:04
Grappig om te zien hoe onze kijk op computers veranderd.

Eerst willen we een doorzichtige kast zodat we de hardware kunnen zien, dan gaan we hardware verstoppen achter platen zodat je niks ziet.
Uiteindelijk zijn alle kabels verborgen, vervolgens zetten we er waterkoeling met twee dikke slangen.
Over een tijdje zullen we die slangen en ventilatoren ook wel gaan verbergen.

Mijn volgende PC krijgt gordijntjes voor het raam, een double-size SFF moederbord, infrarood LED-verlichting, een mechanische SSD die ratelt bij gebruik, een TKL-toetsenbord met extra toetsen, bekabelde WIFI en een speakertje om blaasgeluiden te maken als de PC hard bezig is.
MehHuntah 8 januari 2025 21:04
Ben ik nou de enige die vind dat het een rommeltje is? De grafische kaart staat recht op en is groter als het moederbord, de case fans aan de achterkant worden gedeeltelijk geblokkeerd door het moederbord en grafische kaart.

Het lijkt net alsof ze er maar wat ingegooid hebben zonder te kijken of het allemaal wel symetrisch estetisch is.

De airflow snap ik ook niet.. de fans van de grafische kaart blaast naar voren, maar de case fans zitten aan de achterkant, om de lucht eruit te zuigen, dus de hete lucht blaast tegen het glas, en moet dan een bocht maken om uit de kast gezogen te worden..
Aardwolf @MehHuntah9 januari 2025 07:45
De airflow snap ik ook niet..
Is het niet zo dat de bodem vrij kan aanzuigen? kortom de fans aan de achterkant creëren onderdruk, er stroomt lucht in via de onderzijde van de kast, de grafische kaart zuigt dat deels op en het stroomt ook over het moederbord. De warme lucht wordt bovenin naar achteren weggepompt.
Verder de fans van grafische kaart blazen niet naar voren? lijkt me net als anders richting de achterkant, richting het pcb, dus die lucht zal boven en aan zijkanten eruit komen en afgezogen worden.
jaaoie17 8 januari 2025 16:04
Ik hoop niet dat dit het nieuwe standaard wordt. Blijf liever hoe het nu is

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