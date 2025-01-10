InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar

InWin introduceert een nieuwe Prism-behuizing. Het betreft een case met een zijpaneel dat gemaakt is van spiegelglas en dat enkel licht doorlaat vanaf de binnenkant van de pc als deze aan staat. De fabrikant toont daarnaast een 'open' Shift-behuizing.

InWin Prism - CES 2025Tweakers zag de nieuwe InWin Prism tijdens de CES. De gehele linkerkant van de behuizing is bedekt met het spiegelglas. Hiermee kunnen gebruikers de interne componenten van hun pc alleen zien als deze is ingeschakeld, mits de pc beschikt over rgb-leds of andere verlichting aan de binnenkant. Wanneer de computer is uitgeschakeld, oogt het zijpaneel als een spiegel. De Prism is hiermee een soort spirituele opvolger van de InWin Tòu 2-behuizing. Die gebruikte spiegelglas aan vrijwel alle kanten, maar was gelimiteerd beschikbaar en kostte aanzienlijk meer.

De Prism valt verder op met zijn uiterlijk: de case heeft een ontwerp met nadruk op geometrische vormen en oogt daarmee wat als een scheef prisma. De linkerzijkant is dus gemaakt van spiegelglas, verdeeld over twee panelen. De voorkant bevat mesh voor de airflow en de rechterzijkant is vervaardigd uit metaal.

Verder is de nieuwe Prism een midtowerbehuizing met een formaat van 530x275x500mm. De case biedt ruimte voor maximaal ATX-moederborden en kan videokaarten van maximaal 425mm en cpu-koelers van maximaal 175mm kwijt. In de behuizing is plek voor elf ventilators; InWin levert standaard vier argb-exemplaren mee. De kast ondersteunt maximaal 360mm-radiators voor waterkoeling en twee 2,5"- of 3,5"-drives voor opslag.

Een woordvoerder van InWin zegt tegen Tweakers dat de behuizing 'aan het begin van het tweede kwartaal' op de markt komt. Volgens InWin krijgt de Prism een adviesprijs van 130 dollar. Omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 152,69 euro.

InWin Prism - CES 2025InWin Prism - CES 2025

InWin Shift krijgt open frame van aluminium

Tweakers zag ook een nieuwe InWin Shift-'behuizing' op de CES. Het betreft een open frame van aluminium met ruimte voor maximaal eATX-moederborden. De Shift kan zowel horizontaal als verticaal gepositioneerd worden en is door de gebruiker verstelbaar. Zo kan de hoek van de radiators aangepast worden om de airflowrichting te beïnvloeden.

De Shift die InWin tijdens de CES liet zien heeft een verticale opstelling. Hij beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler en nog eens drie losse 120mm-fans. In theorie kan de Shift overweg met maximaal negen 120mm-fans en daarmee ook met drie 360mm-radiators voor waterkoeling.

Volgens InWin kan de Shift gebruikt worden als testbench, gewone pc of als 'displaybehuizing' om je hardware mee te showen. De fabrikant deelt nog geen releasedatum en ook de adviesprijs is nog niet bekend.

InWin Shift - CES 2025InWin Shift - CES 2025InWin Shift - CES 2025

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-01-2025 11:02 16

10-01-2025 • 11:02

16

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InWin Prism

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Reacties (16)

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brutus0 10 januari 2025 11:10
Die prism ziet er mooi uit met dat refelcterende glas.
hij ziet er ook uit dat hij veel air flow heeft
Sylvixor @brutus010 januari 2025 11:19
Ik vind 'm eerlijk gezegd juist niet zo mooi. Ik wil zelf wel mijn componenten zien, maar het zou aantrekkelijk kunnen zijn voor iemand die anders bijv een solid side panel zou hebben gehad.
brutus0 @Sylvixor10 januari 2025 11:23
Ik vindt het een mooie kast maar ik snap wel wat je bedoelt met het kunnen zien van je componenten, verder vind ik 152,69 een mooie prijs voor een kast van goede kwaliteit.
Jeroen hofman @brutus010 januari 2025 16:01
Leg mij nu eens uit wat nu daadwerkelijk de toegevoegde waarde is van deze kast met Spiegel levert geen ruk bij aan performance
Veel licht vanaf buiten, omgeving zie ook niet wat er in zit, in het donker zal enig zichtbaar zijn.
Maar IDD ieder zijn keuze, lijkt wel of menig hier gebiologeerd door al die hype's en led verlichtingen, en daar springt de fabrikant aardig op in, maakt daar goed gebruik van.
Er is zelf plakfolie te koop met dezelfde eigenschappen en ben je voor een maar euro klaar en plak je die op de zijkant van je PC glas, raam scheelt je wel ? 150,00 Euro en wat meet en knipwerk kan je BV weer wat Ram bij steken, of een grotere HDD/SSD aankopen ,of opzj zetten voor een wat betere videokaart ? Noem maar even wat

[Reactie gewijzigd door Jeroen hofman op 10 januari 2025 16:11]

yvez 10 januari 2025 11:32
Ik weet dat het smaak is natuurlijk, maar spiegels zijn hoogst irritant. Ik heb nu een mooie kast met glazen voorkant/zijkant (de famous Lian-Li), en het is soms behoorlijk irritant. Het spiegelt, en het is maar glas...geen spiegel, nu al als een malle en soms zie ik bewegingen en kijk ik om alleen om te ontdekken dat het een lichtbeweging was, of een spiegeling van media die ik aan het afspelen ben of whatever.

Dus ik vind het persoonlijk niet echt practisch, maar ook niet echt mooi.
HKS-Skyline 10 januari 2025 11:34
Die is een stuk beter betaalbaar dan zijn oudere broer. Al was het frame van de tou 2 van gegoten aluminium en woog hij meer dan 16kg.
l3p
10 januari 2025 13:55
Misschien een beetje misleidend maar ik heb zelf voor de Tòu 1 en Tòu 2 builds destijds een polarisatiefilter gebruikt. Wanneer je verlichting van binnen hebt en het is buiten de case lichter spiegelt hij nog steeds en zie je dus geen hardware zoals hierboven maar het mooie uitzicht over Las Vegas.

Hier wat foto's van een Tòu 2 in het donker. En mijn favo de Tòu 1
Het.Draakje 10 januari 2025 15:35
Het zal wel aan mij liggen, maar mijn PC staat aan de linkerkant van mijn bureau. Links heb ik een muur naast mijn bureau, rechts een flinke open ruimte. Alle (nieuwe) kasten die ik op Tweakers zie zien er goed uit mits ze aan de rechterkant van het bureau staan.

Mijn Lian-li kast heeft zijn open gedeelte wel aan de rechterkant, maar is helaas behoorlijk verouderd. (Na 10+ jaar).

Heb (mijn inziens) redelijke eisen: Power-button en USB-C aan de voorkant en ruimte voor een Blu-ray drive. Kast mag bovenop staan (aan de linkerkant), maar liefst onder het bureau hangen. Heb op zich geen bezwaar tegen RGB en open kasten. En het mag best 2 - 300 euro kosten.

Het lijkt me dat zulke kasten niet meer gemaakt worden, als ik de productaankondigingen op Tweakers mag geloven.

Zit nu te kijken naar een uitvoering: Silverstone Grandia GD09 (met USB-C poort) maar dat wordt ook moeilijk met de CPU die ik wil hebben (AMD 9 9950X).

Edit: linker en rechterkant verwisseld in mijn eisen.

[Reactie gewijzigd door Het.Draakje op 10 januari 2025 15:37]

Jeroen hofman 10 januari 2025 11:31
Soms volg ik echt de draad niet meer, Waarvoor heb je een vette PC staan
Voor de kermis lampjes , glitter en bling, videokaarten met leds, Fan met leds en dat moet dan allemaal pronken op je desk. Als een kast voldoende airflow heeft is dat toch genoeg.
Maar goed een ieder zijn kermis verlichting, en spiegelwand
ph4ge @Jeroen hofman10 januari 2025 11:53
Het oog wil ook wat. mijn PC staat onder mn bureau op mn werkkamer dus dan maakt het niks uit, maar in het verleden heb ik hem ook weleens prominent in de woonkamer bij de TV gehad en dan is een mooi InWin kastje best de moeite. Een PlayStation heeft ook een design.

[Reactie gewijzigd door ph4ge op 10 januari 2025 11:53]

CrackSlet @ph4ge10 januari 2025 12:11
Ik weet niet of de Playstation nou het juiste argument is in deze discussie ;)
Jeroen hofman @CrackSlet10 januari 2025 14:38
discussie mag, kan, Maar begrijp de meerwaarde niet van al die bling bling Je betaald er zelfs de prijs voor. en dan een bak pc, in de woonkamer voor de TV ?.
Voor een paar tientjes koop je een leuke mini pc bij Alie die je achter de tv hangt, of weg moffelt in het meubel.
Ben het ook eens met @yvez ook ik vind het persoonlijk niet echt praktisch, maar ook niet echt mooi. en zo menig tweaker in deze discus aangeeft.
Investeer liever het geld in een goed kast, hardware, cpu, Ram ... degelijke
Pc hier staat onder in het bureau, genoeg ventilatie, usb hubje naar buiten gebracht de rest, printer via wifi.
Ik zie dit dan ook niet meer als menig hype, en totaal geen toegevoegde waarde, dan voor het oog. Zo zag ik laatst een race sim met een hele dikke PC met led verlichting op fans voor en achter ,op het mobo cpu, videokaart, de race sim op zich 10x prut had dat geld dan beter in de race sim kunnen investeren.
Terug in tweakers geschiedenis, was menig nog creatief en bouwde men zelf nog een pc, big tower om, en was er vaak wel een oplossing voor hardware/ componenten Dat waren nog eens tweakers projecten.
huntedjohan @Jeroen hofman10 januari 2025 12:35
Snap nooit dit gezeur. Er is voor iedereen wat te vinden. Wie ben jij om te bepalen waar iemand zijn pc voor gebruikt en hoe die er moet uit zien? Dat het voor jou niks is, is mooi, maar blijkbaar verkoopt het, dus blijkbaar zullen er genoeg mensen zijn die anders denken.
Eren @Jeroen hofman10 januari 2025 15:33
Kijk en daarom heb je keuzes
Jeroen hofman @Eren10 januari 2025 15:54
Dat is waar, maar wat is de meerwaarde
investeer liever in goede en betere hardware
Wat is nu de meerwaarde van deze spiegelkast ? in het donker zul je de kermis verlichting zien maar overdag dus niet bij veel omgevingslicht.
Maar benoem nu zelf eens de meerwaarde, en niet daarom heb je keuzes
In den beginne waren er nog gave leuke zelfbouw projecten op tweakers, en hoe menig zijn desktop ervaringen bouwproject, van desktop tot big tower deelde volgestouwd met HDs, en DVD branders , uitbreidingen.
Had hier toen der tijd een flinke bigtower staan Had je nog 2 Fans in zitten en hoe je met een beetje crea daar een leuke tower die ook nog oogde kon bouwen
Toen ook nog ventilator's in de front gezet. Toen was een pc niet meer dan een pc voor de functies zonder poeha
Was een leuke en leerzame tijd met soms hele simpele, ook hardware oplossingen
MFM HD's videokaarten, geheugen enz...
Gaat nu wel allemaal in een razend tempo met onnodige bling en nu ook nog een spiegel in de zijkant :D

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