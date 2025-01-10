InWin toont Prism-case met zijkant van spiegelglas en adviesprijs van 130 dollar

InWin introduceert een nieuwe Prism-behuizing. Het betreft een case met een zijpaneel dat gemaakt is van spiegelglas en dat enkel licht doorlaat vanaf de binnenkant van de pc als deze aan staat. De fabrikant toont daarnaast een 'open' Shift-behuizing.

Tweakers zag de nieuwe InWin Prism tijdens de CES. De gehele linkerkant van de behuizing is bedekt met het spiegelglas. Hiermee kunnen gebruikers de interne componenten van hun pc alleen zien als deze is ingeschakeld, mits de pc beschikt over rgb-leds of andere verlichting aan de binnenkant. Wanneer de computer is uitgeschakeld, oogt het zijpaneel als een spiegel. De Prism is hiermee een soort spirituele opvolger van de InWin Tòu 2-behuizing. Die gebruikte spiegelglas aan vrijwel alle kanten, maar was gelimiteerd beschikbaar en kostte aanzienlijk meer.

De Prism valt verder op met zijn uiterlijk: de case heeft een ontwerp met nadruk op geometrische vormen en oogt daarmee wat als een scheef prisma. De linkerzijkant is dus gemaakt van spiegelglas, verdeeld over twee panelen. De voorkant bevat mesh voor de airflow en de rechterzijkant is vervaardigd uit metaal.

Verder is de nieuwe Prism een midtowerbehuizing met een formaat van 530x275x500mm. De case biedt ruimte voor maximaal ATX-moederborden en kan videokaarten van maximaal 425mm en cpu-koelers van maximaal 175mm kwijt. In de behuizing is plek voor elf ventilators; InWin levert standaard vier argb-exemplaren mee. De kast ondersteunt maximaal 360mm-radiators voor waterkoeling en twee 2,5"- of 3,5"-drives voor opslag.

Een woordvoerder van InWin zegt tegen Tweakers dat de behuizing 'aan het begin van het tweede kwartaal' op de markt komt. Volgens InWin krijgt de Prism een adviesprijs van 130 dollar. Omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 152,69 euro.

InWin Shift krijgt open frame van aluminium

Tweakers zag ook een nieuwe InWin Shift-'behuizing' op de CES. Het betreft een open frame van aluminium met ruimte voor maximaal eATX-moederborden. De Shift kan zowel horizontaal als verticaal gepositioneerd worden en is door de gebruiker verstelbaar. Zo kan de hoek van de radiators aangepast worden om de airflowrichting te beïnvloeden.

De Shift die InWin tijdens de CES liet zien heeft een verticale opstelling. Hij beschikt over een 360mm-aio-waterkoeler en nog eens drie losse 120mm-fans. In theorie kan de Shift overweg met maximaal negen 120mm-fans en daarmee ook met drie 360mm-radiators voor waterkoeling.

Volgens InWin kan de Shift gebruikt worden als testbench, gewone pc of als 'displaybehuizing' om je hardware mee te showen. De fabrikant deelt nog geen releasedatum en ook de adviesprijs is nog niet bekend.