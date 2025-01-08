XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen

XPG toont op de CES de Starfighter-ITX-behuizing met panelen die aan alle zijden ontkoppeld kunnen worden. De panelen zijn magnetisch aan het chassis bevestigd. Het is niet duidelijk wanneer en waar de kast uitkomt. Ook is er nog geen adviesprijs bekendgemaakt.

De Starfighter is een rechthoekige ITX-behuizing die hoger is dan breed en diep. XPG deelt nog geen exacte afmetingen, maar claimt dat er bijvoorbeeld een Nvidia GeForce RTX 5090 verticaal in de kast past. De onlangs aangekondigde videokaart is 304x137x40mm groot. Ook zou er ruimte zijn voor een 360mm-waterkoelerheatsink. De behuizing vereist een SFX-formaat voeding. Het verwijderen van de zijpanelen maakt het in theorie makkelijker om bij de computercomponenten te kunnen.

XPG StarfighterXPG StarfighterXPG Starfighter

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 10:28 22

08-01-2025 • 10:28

22

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Behuizingen XPG CES 2025

Reacties (22)

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The Zep Man
8 januari 2025 10:39
Het verwijderen van de zijpanelen maakt het in theorie makkelijker om bij de computercomponenten te kunnen.
But why? Kenmerk van een ITX-behuizing is juist dat je niet veel ruimte hebt voor tweaking, dus dat je die niet vaak open wilt hebben. Voor een testbank zijn er betere oplossingen.
Zoop @The Zep Man8 januari 2025 10:54
Precies, als je van plan bent met regelmaat in dat ding te klooien, doe dat dan niet met een itx kast, pak dan gewoon wat groter. Dit is meer omdat het kan dan dat het echt nut heeft, want hoe vaak wil je bij je gpu kunnen?
tw_gotcha @Zoop8 januari 2025 13:00
Het kan ook juist leuk zijn om met een zo klein mogelijk kast te klooien, en een zo krachtig mogelijke PC te maken in een zo klein mogelijk volume. Maar dat is een dure hobby, ITX borden zijn niet goedkoop. reddit sffpc staat er vol mee. Dit is trouwens niet zo'n kleine kast schat ik 20x20x40 cm maar ik kan de echte maten niet vinden
Milmoor @The Zep Man8 januari 2025 14:06
Het erin plaatsen van alle onderdelen en bekabeling is soms best uitdagend. Hoe kleiner de behuizing, hoe preciezer het komt. Deze kast is niet mijn stijl, maar makkelijk te verwijderen zijkanten is handig. Je kan het dan alle kabels netjes wegwerken ipv ergens in de diepte wegproppen.
Horatius @The Zep Man8 januari 2025 14:27
Dat je makkelijker bij de componenten kan betekent ook dat het makkelijker bouwen is. Heeft niet perse te maken dat je het vaak MOET doen.

Daarnaast als het kan, waarom zouden ze dit comfort niet bieden. Als ik moet kiezen tussen een kast waar ik overal makkelijk bij kan of eentje waar dat niet kan dan weet ik welke ik kies.
WillySis 8 januari 2025 10:33
Ik juich het toe dat fabrikanten zo nu en dan met een totaal ander concept of vormgeving komen. Dit ziet er naar mijn smaak niet uit. Maar wat mij betreft is een computer behuizing iets wat je ergens in een kast wegmoffelt.
MarvinJames @WillySis8 januari 2025 10:40
Voor mij hoeft het ook niet zichtbaar te zijn, maar er wordt natuurlijk genoeg flashy hardware gemaakt die wel uitnodigd om gezien te worden! En ja, als iemand een RTX 5090 van €2.400 aanschaft, dan kan ik het volledig begrijpen als je die dan ook wil laten zien. :)
aliberto @MarvinJames8 januari 2025 12:06
Persoonlijk ben ik jaren al een ITX fan, maar laatst tijdens mijn verbouwing kwam ik tot de conclusie dat ik niet alle kabels meer wil hebben. Ondingen zijn het welke je weer netjes moet wegwerken, (toetsenbord, Powerplay muismat, Internet, HDMI kabel naar TV, Displayport kabel naar monitor, Webcam, hoofdtelefoon + microfoon, gamecontroller ).

Een 32" Alles in 1 pc van HP staat al een tijdje op mijn verlanglijstje want er zijn niet veel andere fabrikanten die 32" of groter Alles in 1 pc's hebben welke nog redelijk bij de tijd zijn. Je hebt naar mijn mening lekker groot beeld, vreet minder ruimte op jouw bureau , veel minder kabels, want het meeste is al geïntegreerd in de pc. Een PC op de grond zetten is geen aanrader want dan is de pc stofvanger.

Vroeger gamede ik veel, maar deze periode is voorbij (kijk meer tv). Met mijn Intel I9 9900K + RTX2080TI +32GB RAM en 2TB NVME SSD vloog de energierekening enorm omhoog. Als ik de energiebehoefte van bijvoorbeeld een RTX5080 of een RTX5090 zie + huidige processoren dan is dit behoorlijk. Ook om deze reden is een Alles in 1 pc wenselijk.
Helaas zijn geen 32" Alles in 1 pc's op de markt met iets krachtigere mobiele GPU's voor als je toch heel af en toe een spelletje zou willen spelen. Allemaal luxe problemen :P

[Reactie gewijzigd door aliberto op 8 januari 2025 12:10]

DeBers @WillySis8 januari 2025 10:39
Je weet wat ze zeggen over alles voor de maar.
ricjuh @WillySis8 januari 2025 10:39
Laatste keer dat ik de computer in een kast heb gestopt was Pentium 2 tijdperk. Daarna staat de computer altijd open naast of op het bureau.
Xm0ur3r @WillySis8 januari 2025 10:49
Dan hoop ik dat die kast voldoende airflow heeft.

Kan mij nog goed het tijdperk herinneren waarin iedereen zijn computer in bureau kastjes plaatste e.d.
Computers oververhitte toen al, en die hadden nog geen videokaarten van 500/600 watt.
WillySis @Xm0ur3r8 januari 2025 10:59
De kast staat in een kast die aan de voor een achterkant open onder het bureau. Toetsenbord lade ontneemt het zicht. Airflow is nooit een probleem geweest. Nu ben ik geen gamer, dus er zit maar een simpele grafische kaart in. Tot twee jaar geleden wel veel uitgebreide data-analyses en modellen gedraaid, maar omdat alle lucht langs de processor kon, werd die er nauwelijks warm van.
Nu is mijn leven een totaal andere kant op gegaan en staat de desktop stil en woon ik voor een aantal maanden aan de andere kant van de wereld met alleen een eenvoudige laptop als computer.
Settler11 @WillySis8 januari 2025 13:09
Het lijkt mij dat er genoeg mensen zijn die een zwarte eenvoudige maar zeer functionele doos willen hebben. Maar ik vermoed dat de grootste gros zn kast als een showcase en prominent op tafel willen hebben. Niet alleen voor de lan-parties maar ook voor de gebruiker zelf.

Het idee van de kast lijkt me wel wat, maar ook ik vind 'm niet mooi. (ik heb een oranje NR200p met als frame de NR200p Max, leuk verhaal)
WillySis @Settler118 januari 2025 19:35
Ik ben misschien wel erg van de oude stempel, maar elektronische componenten vind ik gewoon lelijk. In de meeste toestellen worden ze niet voor niets aan het oog onttrokken. Wat mij betreft geen computer op het bureau (ook nog eens zonde van de ruimte) en zeker geen kermis aan gekleurde lampjes. Zo'n ding moet gewoon zijn werk doen, zonder dat het me op welke manier dan ook stoort.

Maar ieder zijn smaak en daarom vind ik het ook juist goed als fabrikanten soms weer eens wat anders verzinnen. Dat ik het niets vind betekend niet dat ze anderen daarmee een groot plezier kunnen doen. Wat betreft de ruimte op het bureau is dit wel een leuke oplossing. De footprint is immers redelijk klein.
Settler11 @WillySis8 januari 2025 20:43
Ja, z'n kleine footprint is erg fijn. Ook als je je kast meeneemt naar whatever. Ikzelf ben ook redelijk van de oudere stempel hoor, als ukkie genoeg met win95 beige bakken wezen prutsen om een ietsjes betere machine te hebben, ondekken wat wat is en doet.

Maar goed, naarmate het ouder worden gaat het aantal uren gamen ook minder worden en dan hoef je ook minder druk te maken met een kleinere kastje die (mogelijk) wat meer geluidproductie produceert - of ik speel de games van niet-aaa titles want dat is ook niet meer wat het is geweest. :)
evil kim 8 januari 2025 10:51
Voor mensen die toch hun RTX 5090 van €2.400 willen tonen, maar een klein bureau hebben :+
The Zep Man
@evil kim8 januari 2025 10:56
Met een klein bureau zou ik geen permanente ruimte daarop besteden aan iets dat relatief groot is. Verder zou ik als ik zo'n investering doe en wil vertonen, dat doen vanachter iets transparant dat de investering beschermt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 8 januari 2025 11:07]

AntonMadness 8 januari 2025 14:01
Zoals deze kast opgesteld is, zou het zich aardig lenen voor een doorzichtig frontje. Dan kan je mooi je GFX kaart showcasen als je dat leuk vind. Open is wat te luid.
Dimtemp 8 januari 2025 14:55
Vreemd dat de meeste PC kasten veel bureauoppervlak gebruiken, terwijl er in een kamer in de hoogte vaak de meeste ruimte aanwezig is.

Zelf ben ik al jaren fan van de NZXT H1, welke een zeer bescheiden oppervlak inneemt, en vooral wat hoger is dan gebruikelijk. De Xbox Series X doet het op dezelfde manier.

Ik kan iedereen een kast aanraden die hoger is dan breed/diep. Mooi vind ik de kast van XPG niet. Wel fijn dat er nog fabrikanten zijn die van de gebaande wegen gaan.
svennd @Dimtemp8 januari 2025 15:13
Heel mooi ja, maar 350€ voor een kastje :o :o
Dimtemp @svennd8 januari 2025 17:01
350 was adviesprijs. Meestal kon je deze kast voor 250 krijgen. Ik heb ‘m zelf voor 199 gekocht. Kastje inc waterkoeling en voeding. Dus je krijgt er ook wel wat voor.
svennd @Dimtemp8 januari 2025 21:10
Ah, ja dan is het wel een leuke deal! Jammer dat hij uit de handel is!

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