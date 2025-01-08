XPG toont ITX-torenbehuizing met panelen die aan alle zijden los kunnen

XPG toont op de CES de Starfighter-ITX-behuizing met panelen die aan alle zijden ontkoppeld kunnen worden. De panelen zijn magnetisch aan het chassis bevestigd. Het is niet duidelijk wanneer en waar de kast uitkomt. Ook is er nog geen adviesprijs bekendgemaakt.

De Starfighter is een rechthoekige ITX-behuizing die hoger is dan breed en diep. XPG deelt nog geen exacte afmetingen, maar claimt dat er bijvoorbeeld een Nvidia GeForce RTX 5090 verticaal in de kast past. De onlangs aangekondigde videokaart is 304x137x40mm groot. Ook zou er ruimte zijn voor een 360mm-waterkoelerheatsink. De behuizing vereist een SFX-formaat voeding. Het verwijderen van de zijpanelen maakt het in theorie makkelijker om bij de computercomponenten te kunnen.