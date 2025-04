Adata toont magnetische fans die met knop van richting kunnen wisselen

Adata heeft een fan uitgebracht met slechts een enkele aansluitkabel, die met een schakelaar van draairichting kan worden gewisseld. De ventilatorbladen werken beide kanten op, stelt het bedrijf. Ze kunnen ook aan de i/o-aansluiting worden gekoppeld.

Adata toont de Hurrican Mag 120 in de XPG-gamingcomponentenreeks op de CES-beurs in Las Vegas. Het gaat om een behuizing met drie fans die met magneten en pogopinnen op een kast kunnen worden bevestigd en een maximale snelheid van 2000rpm hebben. Opvallend aan de behuizing is dat daar een switch op zit waarmee de fans van richting kunnen wisselen. Adata zegt dat de fans x-vormige rotorbladen hebben waarmee de airflow van beide kanten even goed werkt.

Het is volgens het bedrijf ook mogelijk om de fans aan te sluiten op het i/o-panel van de computerkast, zodat het makkelijker wordt de ventilatorrichting in te stellen. In de toekomst zou het in theorie ook mogelijk moeten zijn om dat met software te doen, al heeft Adata daar nog geen concrete plannen voor. Het is evenmin bekend wanneer de fans beschikbaar zijn en wat die gaan kosten. Mogelijk wordt dat, net als andere producten die Adata tijdens de CES toont, tijdens de Computex in juni bekendgemaakt.