Enermax onthult aio-waterkoeler met extra fan voor vrm op koelblok

Enermax kondigt twee nieuwe aio-waterkoelerseries aan met een extra fan in het daadwerkelijke koelblok. De Liqmaxflo en de Liqmaxflo SR komen in eerste instantie in de Verenigde Staten en via enkele retailers uit. Het is niet duidelijk of de Benelux hier ook onder valt.

Volgens Enermax is de extra fan op het koelblok bedoeld om onder meer de voltage regulator-module en andere omringende onderdelen van het moederbord te koelen. Deze fan heeft een diameter van 60mm en is dus bovenop het koelblok op de cpu gemonteerd. De fan maakt een geluid van maximaal 23,5dB. Het geheel is magnetisch bevestigd en kan volgens het bedrijf daarom een kwartslag gedraaid worden om het logo recht te laten staan.

De Liqmaxflo is beschikbaar met radiators van 240, 360 en 420mm. De twee kleinere modellen hebben respectievelijk twee en drie 120mm-fans, terwijl het grotere model drie 140mm-fans heeft. De radiator van dit model is volgens het merk extra dik gemaakt, namelijk 38mm. Dit zou voor betere koeling zorgen. De Liqmaxflo SR is een goedkopere variant met radiators van 120, 240 en 360mm en een dikte van 27mm. Het bedrijf maakt overigens geen prijzen bekend.