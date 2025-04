CD Projekt RED teaset live-action Cyberpunk 2077-project

CD Projekt RED teaset in een tweet een live-actionproject rondom Cyberpunk 2077. De gameontwikkelaar deelt geen verdere details, afgezien van het feit dat het productiehuis Anonymous Content bij het project betrokken is.

Tot dusver bracht CD Projekt RED alleen een Netflix-animatieserie uit die zich afspeelt in het Cyberpunk-universum. Wel maakte het Poolse bedrijf in samenwerking met de streamingdienst al meerdere The Witcher-series, waaronder een live-actionserie en een animatieshow.

Anonymous Content is een productiehuis dat zowel films als tv-series produceert, wat het in elk geval zeer waarschijnlijk maakt dat het in dit geval om een Cyberpunk 2077-film of -serie gaat. Het bedrijf produceerde eerder films als Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Revenant en Spotlight. Ook heeft het productiehuis enkele gerenommeerde tv-series gemaakt, waaronder True Detective, Mr. Robot en 13 Reasons Why.