The Witcher en The Witcher 2 ondersteunen voortaan Apple Silicon

CD Projekt RED voegt ondersteuning voor Apple Silicon toe aan The Witcher: Enhanced Edition en The Witcher 2: Assassins of Kings. De minimumsysteemvereisten zijn daarnaast aangepast, naar macOS 11 Big Sur. Intel Mac-spelers behouden toegang tot de vorige versie van de game.

De twee games zijn al enige tijd beschikbaar op Mac, maar worden vanaf heden ook ondersteund door de eigen M1- en M2-socs van Apple en de besturingssysteemversie macOS Ventura. CD Projekt RED kondigde de ondersteuning voor Apple Silicon en macOS 13 Ventura eerder al aan in een blogpost.

The Witcher-games zijn inmiddels meer dan 75 miljoen keer verkocht, waarbij The Witcher 3: Wild Hunt de bestverkopende titel is met meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren. De franchise heeft de laatste jaren ook zijn weg gevonden naar streamingdiensten. Het derde seizoen van The Witcher-serie verscheen in juni op Netflix.

Apple introduceerde eind oktober zijn volgende generatie Apple Silicon: de M3-, M3 Pro- en M3 Max-socs worden gemaakt op het 3nm-procedé van TSMC. Daarnaast onthulde Apple onder meer zijn nieuwe MacBook Pro's en een iMac 24". In september bracht het bedrijf macOS 14 Sonoma uit.