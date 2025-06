CD Projekt Red toont trailer van The Witcher 4 met Ciri in de hoofdrol

CD Projekt Red heeft The Witcher 4 officieel aangekondigd. Ciri heeft daarin de hoofdrol. De ontwikkelaar geeft tijdens de Game Awards nog weinig details, maar heeft wel een zes minuten durende trailer uitgebracht, vooralsnog zonder gameplay.

De Poolse studio toonde de trailer van The Witcher 4 op donderdagavond tijdens de Game Awards. Het gaat om een zes minuten lange cinematische trailer waarin een dorpsmeisje wordt geofferd aan een monster, totdat een Witcher daarbij ingrijpt. In tegenstelling tot de eerdere drie populaire Witcher-games is de protagonist in de nieuwe game niet Geralt of Rivia, maar Cirilla Fiona Ellen Rianon of Ciri, die ook in het vorige deel een hoofdrol speelde en om wier zoektocht het verhaal draaide.

De trailer toont geen gameplaybeelden. CD Projekt Red zegt dat de trailer is gerenderd in de Unreal Engine 5 op een 'nog niet aangekondigde Nvidia RTX-gpu'. In The Witcher 3 konden spelers al wel kort als Ciri spelen, die een compleet andere speelstijl en moveset had dan Geralt. Het is niet duidelijk of dat ook in de nieuwe game het geval is; CD Projekt Red geeft daarover geen details.

Er gingen al langer geruchten rond dat de volgende generatie van Witcher-games om Ciri zou draaien, maar dat is nu voor het eerst officieel bevestigd. Het verhaal van Geralt was na The Wild Hunt afgelopen. In de trailer lijkt Ciri een heel stuk ouder, maar over het verhaal is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de release van het spel gepland staat. Dat duurt naar verwachting nog even; de ontwikkelaar begon eerder dit jaar pas met de ontwikkeling.