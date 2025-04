CD Projekt RED test REDkit-modtools voor The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED maakt de bètaversie van The Witcher 3: Wild Hunt-pc-modtools onder de naam REDkit beschikbaar als zogenoemde playtest. De playtest is tot en met 30 april live voor de pc. Het bedrijf brengt tevens een bètaversie van Steam Workshop-integratie voor de game uit.

Eigenaren van de rpg uit 2015 kunnen via een Steam-pagina toegang vragen tot de playtest, zo legt de Poolse ontwikkelaar in een blogpost uit. Er worden stapsgewijs nieuwe testers toegelaten tot het traject. The Witcher 3 REDkit is volgens het bedrijf gebaseerd op dezelfde coderegels als die van de ontwikkelaars, waardoor 'bijna ongelimiteerde modding' mogelijk moet zijn. Om de tools te gebruiken, moet The Witcher 3: Wild Hunt geïnstalleerd zijn op de pc van de gebruiker. Later dit jaar belooft CD Projekt RED dat de releaseversie van REDkit beschikbaar komt.

Daarnaast test het bedrijf Steam Workshop-integratie in The Witcher 3. Via de Workshop-functie kunnen gebruikers doorgaans mods voor specifieke games uitzoeken en installeren. CD Projekt RED waarschuwt dat gebruikers een back-up van hun savebestanden moeten maken. Gebruikers hoeven voor deze bèta geen toegang te vragen, maar kunnen lid worden van een speciale Steam-groep voor toegang tot het Workshop-gedeelte voor The Witcher 3.

The Witcher 3: Wild Hunt verscheen in 2015 en is ruim vijftig miljoen keer verkocht. Intussen werkt CD Projekt Red aan een volledig nieuwe game in The Witcher-serie. Ook komt er een remake van het origineel.