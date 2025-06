CD Projekt RED kondigt remake originele The Witcher in Unreal Engine 5 aan

CD Projekt RED kondigt in samenwerking met de Poolse gamestudio Fool's Theory een Unreal Engine 5-remake van The Witcher aan. Het spel verkeert in een vroeg ontwikkelingsstadium en heeft momenteel nog geen officiële releasedatum.

The Witcher wordt onder codenaam Canis Majoris 'van de grond af aan' opnieuw opgebouwd voor Unreal Engine 5. Het spel wordt gemaakt door Fool's Theory, een gamestudio die tot dusver voornamelijk andere ontwikkelaars ondersteunde, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Divinity: Original Sin II en Outriders. CD Projekt RED behoudt naar eigen zeggen 'volledige creatieve supervisie' op het project. Er zouden ook veteranen van het Poolse bedrijf bij Fool's Theory werken, al is niet bekend of er ook oorspronkelijke ontwikkelaars van The Witcher bij de remake betrokken zijn.

Inhoudelijk laten de bedrijven nog niets los over de remake van The Witcher. In zowel de onderstaande tweet als in de gelinkte blogpost wordt geduld gevraagd; het gaat 'nog even duren' voordat er meer details gedeeld worden. CD Projekt RED staat er overigens om bekend ver van tevoren projecten aan te kondigen, dus naar verwachting duurt het nog een poos voordat The Witcher Remake daadwerkelijk uitkomt.

The Witcher kwam in 2007 uit voor de pc en was de eerste game van CD Projekt RED. Het spel maakte in tegenstelling tot alle daaropvolgende games van de Poolse ontwikkelaar nog gebruik van een engine van een derde partij, namelijk de Aurora Engine van BioWare. Later ontwikkelde het bedrijf zijn eigen REDengine, het fundament dat in geüpdatete configuraties gebruikt werd voor onder meer The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077. Voor een volledig nieuwe The Witcher-game gebruikt CD Projekt RED ook Epic Games' Unreal Engine 5.