Regisseur van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 begint nieuwe studio

Konrad Tomaszkiewicz, de voormalige game director van The Witcher 3 en game director van Cyberpunk 2077, begint een eigen studio genaamd Rebel Wolves. Het nieuwe team omvat ontwikkelaars die eerder ook aan Cyberpunk 2077 en de The Witcher-reeks hebben gewerkt.

Konrad Tomaszkiewicz

De nieuwe studio heet Rebel Wolves. Tomaszkiewicz zal daar de rol van ceo en game director vervullen. Op de website zegt het team dat is besloten een nieuwe studio op te richten om onder eigen voorwaarden te kunnen werken. Volgens de verklaring staan het belang van het team, kameraadschap en plezier centraal, omdat 'blije mensen geweldige games maken'.

In antwoord op vragen van GamesBeat zegt Tomaszkiewicz dat de stap naar een onafhankelijke studio vooral is ingegeven om eigen dromen na te jagen. "CD Projekt RED werkt met gevestigde intellectuele eigendommen en we wilden ons eigen universum creëren op basis van onze voorkeuren en behoeften. We hadden het gevoel dat we een aparte plek nodig hadden om dit te doen", aldus Tomaszkiewicz. Hij benadrukt trots te zijn op het verleden bij CD Projekt RED, onderstreept dat het een geweldig bedrijf is en wenst de Poolse ontwikkelaar het beste.

Het team van Rebel Wolves zegt een revolutie teweeg te willen brengen voor het rpg-genre. Het wil het genre een stap verder brengen. "We willen niet weer een game creëren; we willen de game creëren". Momenteel werkt de studio aan een verhaalgedreven rpg-saga voor pc's en next-gen consoles. Het moet een AAA-titel worden op basis van een donkere fantasie en met de nodige verhalen en emoties. De titel zal onderdeel zijn van een saga en gebouwd worden op basis van de Unreal 5-engine. Nadere details ontbreken vooralsnog.

Tomaszkiewicz en Jakub Szamatek, de huidige narrative director en schrijver bij de nieuwe studio, benadrukken dat ze geen trends en cijfers zullen najagen. Ze zien games als een geweldig medium om verhalen te vertellen waarin de keuzes van spelers en onderdompeling heel belangrijke elementen zijn. De ontwikkelaars gaan vooraf niet beloven dat hun game een bepaald aantal uren aan gameplay zal bieden. Ze zeggen zich op de kwaliteit te willen richten. Elke queeste en elke dialoog zal 'handgemaakt' worden, zodat spelers er ook lang na het voltooien van de game nog aan zullen terugdenken.

Rebel Wolves is in gesprek met potentiële zakenpartners en volgens Tomaszkiewicz zijn er al de nodige geweldige aanbiedingen, maar hij zegt de tijd te nemen om hierin een beslissing te nemen. Dat is mogelijk, omdat de nieuwe studio zichzelf financiert en momenteel geen geldproblemen heeft.

Momenteel staan er zo'n acht mensen op de website van Rebel Wolves die lid zijn van het team. Naast Tomaszkiewicz en Szamatek maken onder meer design director Daniel Sadowski, animation director Tamara Zawada en art director Bartlmiej Gawel deel uit van de studio. Szamatek heeft gewerkt aan The Witcher 3, Cyberpunk 2077 en Thronebreaker, Zawada heeft gewerkt aan The Witcher 3 en Shadow Warrior 2, en Gawel neemt ervaring mee van de drie games uit The Witcher-reeks.