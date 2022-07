Nieuwe game van ex-CD Projekt RED-medewerkers vindt plaats in feodaal Japan

Dark Passenger, een nieuwe Poolse gamestudio die is opgericht door voormalige medewerkers van CD Projekt Red, werkt aan een onlinegame die plaatsvindt in het feodale Japan. Het wordt een first persongame dat PvP en co-op ondersteunt en draait op de Unreal Engine 5.

Dark Passenger deelde nog geen titel mee maar gaf wel al details over de aankomende game prijs. Het spel vindt plaats in een fictieve versie van het feodale Japan waarin een lokale shogun ten val werd gebracht door een veroveraar. Eenieder die het tegen deze veroveraar opneemt, wordt verslagen en sluit zich tegen zijn wil aan bij zijn leger. Een verborgen bastion van huurmoordenaars zendt krijgers uit om het geheim achter de macht van de veroveraar te leren kennen en als speler kruip je in de huid van zo'n krijger.

Het spel zal heel wat traditionele Japanse wapens bevatten zoals onder andere katana-zwaarden, wakizashi-werpmessen en shuriken-werpsterren. Spelers zullen aan fast-climbing kunnen doen bij verticale objecten door gebruik te maken van een shuko-handklauw en een speer kunnen gebruiken om over obstakels heen te springen. Het wordt op bepaalde momenten in de game ook mogelijk om over de afgeschoten pijlen van tegenstanders heen te lopen, al is het nog niet duidelijk hoe deze mechanic precies werkt.

Dark Passenger belooft tal van mogelijkheden om zowel het uiterlijk van het hoofdpersonage, als dat van de uitrusting in de game aan te passen. Het wordt ook mogelijk om een eigen dojo in te richten en daar met andere spelers te trainen. De ontwikkelaar stelt dat het spel geen mmo wordt en dat het een match-based game betreft. Het wordt niet mogelijk om het spel in single player-modus te spelen. De game zal verschijnen op pc via Steam en de Epic Game Store en op Playstation 5 en Xbox Series X. Een releasedatum werd nog niet meegedeeld.