CD Projekt Red: eerste uitbreiding Cyberpunk 2077 komt uit in 2023

De eerste uitbreiding op Cyberpunk 2077 komt uit in 2023. Dat schrijft CD Projekt Red op Twitter. Uit een gedeelde roadmap blijkt dat de Poolse gameontwikkelaar in 2022 verder zal werken aan een nieuwe Witcher-game, de nextgenversie van The Witcher 3 en onaangekondigde projecten.

Op een gedeelde screenshot staan de productieplannen van de Poolse gameontwikkelaar CD Projekt Red voor het jaar 2022 opgelijst. Buiten het ontwikkelwerk voor de eerste uitbreiding van Cyberpunk 2077, wordt er dit jaar ook tijd vrijgemaakt voor verdere ondersteuning aan Cyberpunk 2077, vermoedelijk gaat het hier om verdere bugfixes en optimalisaties aan het spel.

In 2022 zal de Poolse gameontwikkelaar ook werken aan een nieuwe The Witcher-game die draait op de Unreal Engine 5 in plaats van de zelf ontwikkelde REDengine die in vorige The Witcher-games werd gebruikt. De ontwikkelaar zal dit jaar ook sleutelen aan de next-genversie van ‘The Witcher 3: Wild Hunt’. Eerder raakte bekend dat de release van die upgrade uitgesteld zou worden naar een onbekende datum. De upgrade zou aanvankelijk vorig jaar uitkomen, maar werd al eens uitgeteld naar het tweede kwartaal van 2022.

Op de roadmap zien we ook dat de ontwikkelaar dit jaar ontwikkeltijd heeft voorzien voor The Molasses Flood-studio die het in oktober van vorig jaar heeft overgenomen. Daar zal gewerkt worden aan een nog niet aangekondigd project op basis van een al bestaande CD Projekt Red-franchise. De roadmap vermeldt ook de introductie van GWENT, het kaartspel rond The Witcher-franchise, maar ook research voor nog niet aangekondigde projecten.