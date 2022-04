CD Projekt Red stelt next-genupgrade The Witcher 3 opnieuw uit

De release van de next-genupgrade van The Witcher 3: Wild Hunt is uitgesteld naar een onbekende datum. De upgrade zou eerst vorig jaar uitkomen, maar is toen uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2022. Nu is de releasedatum voor de tweede keer opgeschoven.

Het officiële Twitteraccount van de Witcher-spellenserie meldt dat het interne ontwikkelingsteam van CD Projekt Red verder werkt aan de upgrade, maar dat het niet gaat lukken om het dit kwartaal nog uit te brengen. "We zijn momenteel aan het evalueren hoeveel werk er nog gedaan moet worden. Daarom moeten we de release van de upgrade tot nader order uitstellen."

Zowel de next-genupgrade van The Witcher 3 als die van Cyberpunk 2077 zouden vorig jaar uitkomen. Later kwam CD Projekt Red daarop terug en verplaatste de release naar dit jaar. De next-genupgrade van Cyberpunk 2077 is al in februari verschenen.

De upgrade voor The Witcher 3 moet de visuele upgrades en raytracing toevoegen aan het spel, zodat het er mooier uitziet op de huidige consolegeneratie. The Witcher 3 kwam oorspronkelijk uit in 2015 op de PlayStation 4 en Xbox One. Sindsdien is het ook verschenen voor de Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.