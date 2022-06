Extern testbedrijf reageert op kritiek over onvolledig testen Cyberpunk 2077

Gametestbedrijf Quantic Lab stelt dat recente vermeende interne informatie omtrent het gebrekkige testen van Cyberpunk 2077 onjuist is. Het bedrijf werd verweten dat het onervaren gametesters gebruikte voor de sci-fi-game en daar mogelijk zelfs over loog tegenover partners.

De reacties van Quantic Lab zijn een indirect verweer tegen een recente video gepubliceerd door Upper Echelon Games; het bedrijf testte Cyberpunk 2077 voor CD Projekt Red en zou dit volgens vermeende interne documenten gedeeld door een klokkenluider op gebrekkige manier gedaan hebben. Volgens de bron bestond het testteam in eerste instantie al uit onervaren werknemers die vanwege een door Quantic Lab opgesteld 'bugquotum' onevenredig veel 'lage prioriteit bugs' zouden rapporteren. Het gebrek aan hoge prioriteit feedback zou tijdens de ontwikkeling voor problemen hebben gezorgd. In aanloop naar de release van Cyberpunk 2077 zou het externe bedrijf vervolgens gloednieuwe werknemers op het project gezet hebben, soms zelfs zonder formele training.

In een reactie tegenover VGC zegt het bedrijf dat de maker van de betreffende video niet goed begrijpt hoe het testen van games in zijn werk gaat. In een verweer tegen het verwijt van een bugquotum voor werknemers zegt Quantic Lab: "Ieder project is uniek en heeft zijn eigen vereisten. Het proces van zo'n project wordt in overeenstemming met de klant gemaakt en wordt ter plaatste aangepast wanneer de klant verzoeken doet."

Het bedrijf laat daarnaast doorschemeren dat CD Projekt Red niet alleen op de services van Quantic Lab hoefde te berusten: "Hoewel onze overeenkomsten met klanten confidentieel zijn, is het over het algemeen zo dat internationale uitgevers met meerdere kwaliteitsgarantiebedrijven samenwerken en dus niet op één bedrijf berusten. Daarnaast hebben veel uitgevers op ontwikkelaarsniveau intern ook testfaciliteiten."

Naast de specifieke implicaties rondom de controversiële release van Cyberpunk 2077 maakt de klokkenluider tegenover Upper Echelon Games ook bekend dat Quantic Lab zou hebben gelogen tegen klanten. Omdat Cyberpunk 2077 een dusdanig groot project was, zouden andere teams onderbemand zijn geraakt. Hierover zou het Roemeense bedrijf vervolgens gelogen hebben tegenover andere klanten. Quantic Lab weerlegt dit en beweert altijd transparant en integer te zijn geweest richting klanten.

Quantic Lab is een Roemeens bedrijf met ruim 400 werknemers verdeeld over drie locaties. Het bedrijf wordt ingehuurd door tientallen uitgevers om jaarlijks tot 200 games te testen op bugs, glitches en andere problemen. Quantic Lab testte eerder The Witcher 3: Wild Hunt voor CD Projekt Red.