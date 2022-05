Next-gen update Cyberpunk 2077 verbetert rijmodel en maakt stad levendiger

CD Projekt RED heeft patch 1.5 uitgebracht voor Cyberpunk 2077 op alle platforms. De game krijgt daarmee een grafische upgrade voor de Xbox Series X en S en de PlayStation 5, maar ook inhoudelijke verbeteringen. De pc-versie krijgt benchmarks en FSR-ondersteuning.

Ontwikkelaar CD Projekt RED toont op YouTube beelden van de Xbox Series X- en PlayStation 5-versies van de game. In de omschrijving staat dat de game na de update met een dynamische 4k-resolutie draait en snellere laadtijden heeft. Er is keuze uit een 60fps-modus en een 30fps-modus met raytracing toegepast op local shadows. De Playstation 5-versie heeft ook ondersteuning voor de adaptive triggers en haptische feedback van de DualSense-controller. De Xbox Series S-versie krijgt geen 60fps-modus, maar het spel draait na de update op een dynamische 1440p-resolutie met 30fps.

De upgrade voor de consoles van de huidige generatie is beschikbaar voor iedereen die de consoleversie van de game bezit. PlayStation 5-gebruikers moeten een nieuwe PS5-versie van het spel downloaden en hun PS4-savegame handmatig overzetten.

Grafische settings Cyberpunk 2077 Patch 1.5

Gratis probeerversie

Op de consoles is voortaan ook een gratis probeerversie van Cyberpunk 2077 te vinden. Spelers kunnen die vijf uur lang spelen in een periode van maximaal dertig dagen. Als spelers de game daarna aanschaffen, wordt de progressie bewaard.

In een stream op Twitch toont en bespreekt CD Projekt RED de andere verbeteringen die doorgevoerd worden met patch 1.5. Volgens de makers is de AI van npc's en vijanden verbeterd. Personages in de stad reageren op agressiviteit van bijvoorbeeld de speler. Ze kunnen op de vlucht slaan of in de tegenaanval gaan. Ook auto's reageren op geweld. Als de speler op de straat schiet, rijden auto's in de omgeving hard weg. Vijanden zouden na het doorvoeren van de patch slimmer moeten reageren op wat de speler doet. De ontwikkelaars zeggen dat 'veel kleine veranderingen' zijn doorgevoerd die de kwaliteit van de gameplay ten goede moeten komen en de stad levendiger moeten maken.

Verbeterd rijgedrag

Verder is het rijmodel van auto's en motorfietsen aangepast. Alle voertuigen moeten daardoor verschillend en beter voorspelbaar aanvoelen. Het maken van burn-outs is eenvoudiger en ook driften behoort tot de mogelijkheden. Ook remmen zou beter gaan, door de simulatie van ABS. Spelers krijgen bij gebruik van het eerstepersoonsperspectief meer van de omgeving en het dashboard te zien. Dit perspectief zou na de patch bij alle voertuigen bruikbaar moeten zijn.

CD Projekt RED heeft ook de perk trees van Cyberpunk 2077 op de schop gegooid. Na het updaten naar versie 1.5 moeten spelers hun perks opnieuw verdelen. De makers zeggen dat 'zinloze' perks zijn verwijderd en dat er aanpassingen zijn gemaakt om de balans tijdens gevechten te verbeteren.

Relaties uitdiepen

Daarnaast kunnen spelers relaties verder uitdiepen, zeggen de ontwikkelaars. Er zijn meer mogelijkheden om berichten te sturen. Ook is de economie van het spel aangepast. Spelers krijgen grotere beloningen en bijvoorbeeld auto's zijn goedkoper geworden. Ook zijn er nieuwe wapens en items toegevoegd die bij de handelaar in de game verkrijgbaar zijn.

De game krijgt ook een optie om inkomende gesprekken van npc's te negeren. Spelers krijgen dan later een tekstberichtje van het betreffende personage en kunnen alsnog aan de slag gaan met de bijbehorende zijmissie. Spelers kunnen ook het uiterlijk van hun personage aanpassen. Dat werkt via de spiegel in het appartement van de speler. Bovendien krijgen spelers de mogelijkheid om vier nieuwe appartementen te huren.

Aan de pc-versie is ondersteuning voor AMD FSR toegevoegd en de game krijgt een benchmarkoptie in het menu. Een complete lijst van veranderingen in Cyberpunk 1.5 is te vinden op de website van de makers. Patch 1.5 is per direct beschikbaar voor alle platforms.