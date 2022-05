Regiolock verhindert next-gen update Cyberpunk 2077 voor groep PS5-spelers

Een aantal PS5-spelers met fysieke exemplaren van Cyberpunk 2077 klagen dat ze de game niet kunnen upgraden via de inmiddels uitgebrachte next-gen update van patch 1.5. Dit lijkt samen te hangen met afwijkende regio's voor het PSN-account en het fysieke schijfje van de game.

Onder meer op het forum van Tweakers en Reddit wordt geklaagd over dit issue. CD Projekt RED, de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077, heeft op een ondersteuningspagina een kort bericht geplaatst over de waarschijnlijke oorzaak van dit probleem. Daarin zegt het bedrijf dat bezitters van de Cyberpunk 2077-disc de next-gen update alleen kunnen downloaden als de PlayStation CUSA-code op het schijfje overeenkomt met de PlayStation-accountregio. Kortom, het spelersaccount en de code van het schijfje moeten uit dezelfde regio komen om de update te kunnen toepassen.

Waarschijnlijk is een afwijkende regioversie van CyberPunk 2077 verkocht in onder meer Nederland en België. Op een pagina van CD Projekt RED staat namelijk dat in de volgende landen mogelijk verschillende schijfversies met verschillende talen zijn verkocht: België, Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, IJsland, Malta, Noorwegen, Portugal, Zweden en Nederland. Spelers uit deze landen die de update niet kunnen binnenhalen, wordt aangeraden om bij de verkoper te controleren welke schijfversie destijds is aangeschaft.

Meerdere spelers die last hadden van het probleem, melden dat het issue is op te lossen door te kijken bij welke regio de code op het schijfje hoort en vervolgens voor die regio een nieuw PlayStation-profiel aan te maken. In nogal wat gevallen blijken spelers een Poolse versie te hebben gekregen. Als in dat geval een Pools PSN-account wordt aangemaakt, is de gratis upgrade volgens meerdere spelers wel beschikbaar. Een speler meldt dat het daarna gewoon mogelijk is om op het reguliere PSN-account te spelen en dat het Poolse account dan probleemloos kan worden verwijderd.

Dinsdag bracht CD Projekt RED patch 1.5 uit voor Cyberpunk 2077 op alle platforms. Daarmee krijgt het spel niet alleen een grafische upgrade voor de Xbox Series X en S en de PlayStation 5, maar ook meerdere inhoudelijke verbeteringen zoals verbeterd rijgedrag en de optie om relaties verder uit te diepen. Verder krijgt de pc-versie benchmarks en FSR-ondersteuning.