Cyberpunk 2077 krijgt ook bij PlayStation 5-release update voor betere weergave

Cyberpunk 2077 is vanaf de release van de PlayStation 5 direct speelbaar op die console en de game zal er beter uitzien dan op de PlayStation 4. Datzelfde geldt ook voor de Xbox One- en Series X-versies. De consoleversies krijgen later nog een grote next-genupdate.

CD Projekt Red heeft in een gesprek met investeerders bekendgemaakt dat Cyberpunk 2077 direct te spelen is op de PlayStation 5 als die console uitkomt. Volgens de ontwikkelaar ziet de game er op de nieuwe console beter uit dan op de PlayStation 4. Om welke grafische verbeteringen het gaat, is niet duidelijk, maar wel is bekend dat er op een later moment nog een next-genversie van het spel uitkomt. Die grote update komt zowel naar de PlayStation 5 als Xbox Series X en is gratis voor bezitters van het spel. Vermoedelijk komt die update op zijn vroegst volgend jaar uit.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Cyberpunk 2077 de Smart Delivery-functie van Microsoft gebruikt. Dat betekent dat de game zowel op de Xbox One als Series X werkt en dat het spel er mooier uitziet of soepeler draait op de next-genconsoles. Alle Xbox One-games werken hoe dan ook op de Series X. Bij Sony's PlayStation 5 is het niet vanzelfsprekend dat alle games van de vorige generatie draaien, al zal dat grotendeels wel het geval zijn volgens het bedrijf.

Cyberpunk 2077 is uitgesteld tot 19 november en mogelijk valt dat samen met de release van de next-genconsoles. Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X verschijnen dit jaar in het Amerikaanse feestdagenseizoen, dat begint met Black Friday op 27 november. Volgende week donderdag laat CD Projekt Red meer zien van de game, tijdens een eigen evenement.