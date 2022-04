Details over Crash Bandicoot 4 verschijnen online

Activision werkt aan Crash Bandicoot 4: It's About Time voor PlayStation- en Xbox-consoles. Dat blijkt uit afbeeldingen en een beschrijving van de game, die bij een Taiwanese beoordelingsinstantie zijn te zien. Het spel zou op 22 juni aangekondigd worden.

Afbeeldingen die op de verpakking van de fysieke consolegame komen te staan, zijn online gezet door Gematsu. Daaruit blijkt dat gamestudio Toys for Bob het nieuwe spel maakt. Die was eerder verantwoordelijk voor de Spyro Reignited-trilogie. Volgens een omschrijving van het spel speelt het zich af in 1998 op een eiland, waar Crash zogenaamde Quantum Masks tegenkomt. Via een Quantum Rift komt de gemuteerde Tasmaanse buideldas vervolgens terecht in verschillende tijden en dimensies.

Crash Bandicoot 4 is zoals de titel aangeeft het vierde deel in de serie. De eerste drie delen kwamen tussen 1996 en 2000 uit voor Sony-consoles. Er verschenen daarna nog veel meer spin-offs van het spel, ook voor andere platforms, maar nu, twintig jaar later, komt er een echte opvolger.

Game-analist Daniel Ahmad zegt dat de game op 22 juni officieel wordt aangekondigd. Volgens Ahmad komt er geen Switch-versie. Of de game naar de pc komt is niet duidelijk, bij de Taiwanese beoordelingsinstantie zijn alleen de PlayStation- en Xbox-versies te zien.

In 2017 werd een remaster van de eerste drie games opnieuw uitgebracht als de Crash Bandicoot N. Sane-trilogie. Daarmee verschenen de games voor het eerst ook op andere platforms dan Sony's PlayStation. De remaster kwam ook uit voor de Nintendo Switch en pc.