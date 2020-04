Crash Bandicoot Mobile voor Android verschijnt voor sommige gebruikers

Crash Bandicoot Mobile is voor sommige gebruikers te downloaden via de Google Play Store. De smartphoneversie is een endless runner met levels gebaseerd op de originele game. Wanneer de game voor alle gebruikers uitkomt, is nog niet bekend.

Activision bevestigt tegenover Pocket Gamer dat het gaat om een soft launch en dat de game voor sommige gebruikers in Maleisië beschikbaar is. Crash Bandicoot Mobile is gemaakt door King; dat is het bedrijf achter Candy Crush Saga en onderdeel van Activision. De game is gratis te spelen.

Een gameplayvideo laat zien dat de mobiele versie van Crash Bandicoot een endless runner is, waarin spelers obstakels moeten omzeilen en items moeten verzamelen. De omgevingen zijn geïnspireerd op de levels van de originele games. Crash Bandicoot Mobile staat in de Google Play Store, maar is dus nog niet algemeen beschikbaar. Vermoedelijk komt er ook een iOS-versie, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Een gebruiker van het Resetera-forum schrijft dat de game de 'gebruikelijke trucjes van een smartphonegame' bevat, zoals timers die afgewacht moeten worden bij het maken van wapens die nodig zijn om eindbazen te verslaan. Vermoedelijk kunnen dat soort timers tegen betaling versneld worden.