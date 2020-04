Elon Musk: private bèta Starlink-internet start over zo'n drie maanden

De eerste private bèta van de Starlink-internetconstellatie start over zo'n drie maanden. Een publieke bèta begint volgens SpaceX-oprichter Elon Musk drie maanden daarna. Het is niet bekend of die bèta internationaal beschikbaar is.

Elon Musk zegt op Twitter dat de private bèta over ongeveer drie maanden begint. Dat gebeurt aanvankelijk op hoge breedtegraden. Voor de huidige Starlink-satellieten betekent dat een dekking voor bijvoorbeeld Canada, Alaska en het noorden van de Verenigde Staten. Veel details over de bèta geeft Musk nog niet. Zo is niet duidelijk of die alleen geldt voor Amerikaanse gebruikers of ook voor internationale. Musk reageert op een tweet die vraagt over dekking in de VS en Canada, maar hij gaat er zelf verder niet op in. Ook is niet duidelijk wie in aanmerking komt voor de bèta, hoe gebruikers zich kunnen aanmelden, en wat het kost om mee te doen. Over een half jaar, drie maanden na de gesloten bèta, volgt een publieke bèta. SpaceX zei eerder dat er voor minimale dekking zeker 400 satellieten operationeel moeten zijn, en voor gemiddelde dekking 800. Tot op heden zijn er 422 Starlink-satellieten gelanceerd.

Om Starlink-internet te kunnen gebruiken hebben gebruikers een terminal nodig. In januari gaf Musk daar al meer informatie over. De Starlink-terminals zouden kleine, platte 'ufo's op een stok' zijn. De terminals moeten op de lucht gericht zijn om de optimale dekking te krijgen van de satellieten. Daarvoor hebben de apparaten kleine motoren die dat uit zichzelf doen. Een prototype van de terminals is nog niet getoond. Het is nog niet duidelijk wat op dit moment de status is van de terminals. Een aanvraag bij de Federal Communications Commission loopt nog.

Musk doelt met zijn tweets op een bèta voor breedbandinternet dat door de Starlink-satellieten mogelijk wordt gemaakt. SpaceX bouwt aan een constellatie van duizenden kleine satellieten die op termijn de hele wereld van internet moeten kunnen voorzien. Woensdagavond werden opnieuw zestig van die satellieten gelanceerd. Dat gebeurde aan boord van een Falcon 9-raket vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Het ging om een raket die al drie keer eerder was gebruikt. SpaceX wist de raket ook weer te laten landen op een drijvend platform in de oceaan. Het bedrijf behaalde met de lancering een mijlpaal. Het was namelijk de 84e keer dat een Falcon 9-raket werd gelanceerd. Dat maakt de Falcon 9 de raket met de meeste vluchten van alle Amerikaanse operationele boosters. Tot voor kort was dat de Atlas V van United Launch Alliance.

De lancering van woensdagavond was de zevende Starlink-lancering. Daarmee komt het aantal gelanceerde Starlink-satellieten nu op 422. Na de eerste losse prototypes worden de satellieten inmiddels in batches van zestig stuks per keer gelanceerd. Die zijn inmiddels goed te zien: vorige week meldden tientallen mensen dat ze 'een treintje van satellieten' konden zien vliegen. Dat bleken Starlink-satellieten die op 18 maart waren gelanceerd. Experts zijn bang dat het groeiende aantal satellieten voor meer ruimteafval kan zorgen. Ook astronomen waarschuwen dat de constellaties telescoopwaarnemingen kunnen verstoren. Volgens de International Astronomical Union is dat ook al gebeurd. SpaceX onderneemt voorzichtige pogingen dat tegen te gaan. Zo is eerder een Starlink-satelliet gelanceerd die van een zwarte antireflectiecoating is voorzien. Verder wil het bedrijf de eerste set van 4400 satellieten in een lagere aardbaan brengen dan initieel was gepland, wat onder meer het voordeel heeft dat ze minder lang door de zon worden aangestraald.