Amazon krijgt FCC-toestemming voor lancering van 3236 internetsatellieten

Amazon heeft een belangrijke nieuwe stap gezet richting een eigen satellietcommunicatienetwerk. Het bedrijf heeft toestemming van de Amerikaanse telecomautoriteit gekregen om meer dan 3000 satellieten te lanceren.

Amazon kreeg toestemming voor het lanceren van 3236 satellieten naar een low Earth orbit. De constellatie is onderdeel van Project Kuiper, waarmee Amazon een eigen satellietconstellatie wil bouwen. Die moeten internetsignalen gaan uitzenden. Het project is vergelijkbaar met veel andere projecten zoals SpaceX' Starlink of OneWebs constellatie.

Het bedrijf heeft nu officieel groen licht gekregen van de Federal Communications Commission in de VS. Daarmee mag het doorgaan met de plannen. Daar zitten wel voorwaarden aan, schrijft de FCC. Zo moet Amazon de helft van de satellieten in 2026 hebben gelanceerd, en de rest voor 2029. Ook moet Amazon een plan opstellen voor hoe het ruimteafval door de kunstmanen wil voorkomen.

Op dit moment heeft Amazon nog weinig van het project laten zien. Zo is niet bekend hoe de satellieten eruit komen te zien of werken. Amazon zegt dat het 578 satellieten wil lanceren voor het genoeg dekking heeft, maar het is niet bekend met welke raket de satellieten omhoog gaan. Dat zou met Blue Origin kunnen gebeuren, het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De orbitale New Glenn-raket wordt pas op zijn vroegst in 2021 gelanceerd.

Amazon zei vorig jaar al dat de satellieten op drie verschillende hoogtes komen te vliegen; 590, 610 en 630 kilometer. De satellieten zouden een levensduur van tussen de vijf en zeven jaar hebben en daarna vanzelf terug in de atmosfeer vallen. Amazon zegt dat het tien miljard dollar in Project Kuiper wil investeren.