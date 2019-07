Amazon vraagt in de VS toestemming om duizenden satellieten te lanceren

Amazon heeft een aanvraag gedaan om duizenden satellieten te mogen lanceren, om zo een begin te maken met een globaal dekkend satellietnetwerk voor het aanbieden van internet. Het gaat om om een project onder de naam Kuiper, dat in april al werd aangekondigd.

De aanvraag is gedaan bij de Amerikaanse telecomwaakhond Federal Communications Commission, ofwel FCC, zo meldt persbureau Bloomberg. In de aanvraag stelt Amazon dat het met het lanceren van in totaal 3236 satellieten een wereldwijd netwerk wil oprichten om internet naar tientallen miljoenen Amerikanen te brengen die nu geen goed breedbandalternatief hebben. Daarnaast stelt Amazon dat er wereldwijd miljarden mensen zijn die baat kunnen hebben bij satellietinternet.

Uit de aanvraag blijkt niet wanneer Amazon de satellieten wil lanceren en welk ruimtevoertuig daarvoor moet worden gebruikt. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft met Blue Origin zijn eigen ruimtevaartbedrijf, maar die wordt nog niet veelvuldig gebruikt voor het lanceren van satellieten, terwijl concurrent SpaceX daar wel veel ervaring mee heeft.

Amazon gaf in april al te kennen dat het plannen had om satellietinternet aan te bieden door een netwerk van 3236 satellieten op te zetten, die in een lage baan om de aarde moeten worden geschoten. Het bedrijf gaf toen aan dat het om een lange-termijnproject ging, en vorige maand liet topman Jeff Bezos nog weten dat het project waarschijnlijk tientallen miljarden dollars gaat kosten.